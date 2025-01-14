Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 14 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,14% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,81% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 69,7% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,98% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 0,5 базисного пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 5 базисных пунктов, до 71,57% от номинала (их доходность осталась на уровне 30,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 8 базисных пунктов, подорожав до 66,95% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта, составив 21,44% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,71% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт - до 15,17% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют боковую динамику после публикации в США новой порции макроэкономической статистики.

Так, индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в декабре подскочил до максимума более чем за шесть лет. Значение индикатора составило 105,1 пункта по сравнению со 101,7 пункта в ноябре, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 100,5 пункта.

В свою очередь цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года, сообщило министерство труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали еще более значительный подъем - на 3,4%, по данным Trading Economics. В ноябре показатель повысился на 3%.