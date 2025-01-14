Рассчитывать на сезонное укрепление рубля в 1К2025 не стоит - "БКС МИ"

Рассчитывать на сезонное укрепление рубля в 1 квартале 2025 года не стоит, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Индекс доллара США DXY вплотную приблизился к 110 благодаря хорошей статистики по занятости, - пишут аналитики в обзоре. - Число новых рабочих мест превзошло прогнозы аналитиков. Снижение ставки в январе не ожидается. В целом конфликт ФРС и Дональда Трампа может внести свои коррективы в экономику. Желание Трампа поднять тарифы на импорт будет давить на инфляцию, что не нравится ФРС. Тем не менее торговый дефицит остается высоким. Он оплачивается новыми заимствованиями, на обслуживание которых из бюджета тратятся рекордные при текущей ставке суммы. А рост доллара к другим валютам вынуждает другие станы продавать американский долг для валютных интервенций. Система явно выходит из равновесия".

Рубль ослаб после объявления новых санкций против нефтегазового сектора РФ. По мнению экспертов "БКС МИ", в худшем сценарии Россия может лишиться $25 млрд экспортной выручки, что ослабит курс за год в среднем на 4 рубля. "Если экспортеры найдут способы нивелировать часть последствий, то падение рубля будет не таким сильным. Однако рассчитывать на сезонное укрепление рубля в I квартале не стоит", - полагают аналитики.

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