АКБФ повысил прогнозную цену "префов" Транснефти до 1847,2 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену привилегированных акций "Транснефти" с 1742,8 руб. до 1847,2 руб. за бумагу, что предполагает 60%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Оценка учитывает 15%-ный дисконт - поправку на риски вложений в бумаги эмитента.

"Тарифы на услуги "Транснефти" по прокачке нефти с 1 января 2025 года повышаются в среднем на 9,9%, - отмечают эксперты. - На фоне роста цен на нефть до $120-$130 за баррель во II полугодии 2025 года и сохранения курса рубля в диапазоне 95-105 руб. за доллар США и 15,3-16,3 руб. за юань, прогноз роста выручки "Транснефти" в 2025 году повышен с 16,5% до 18%. Прогноз чистой прибыли компании за 2025 год увеличен до 341 млрд руб. (ранее 337 млрд руб.)".

Прогноз дивидендных выплат за 2024 год остался на уровне 234,5 руб./ап, в то время как рыночный консенсус составляет 180 руб./ап, подчеркивается в комментарии.

Среднесрочная оценка долгосрочной динамики выручки "Транснефти" на период 2024-2031 годов повышена с 9% до 11%, что значительно выше показателя 6% за период 2013-2023 годов.

"Прогнозируемое среднегодовое соотношение чистого денежного потока к выручке компании снижено до 8% (ранее 9%) на фоне активизации инвестиционной деятельности и утвержденного плана расширения нефтеэкспортной инфраструктуры до 2026 года, - указывают аналитики. - Базовое соотношение CAPEX к выручке компании в прогнозном периоде остаётся в диапазоне 15%-25%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.