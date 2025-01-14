ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 72 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 72 рублей за бумагу, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой.

"Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек. Таким образом, компания выполнила план по перевозке 55 млн пассажиров за год, несмотря на замедление темпов под конец года, - пишет аналитик. - Кейс "Аэрофлота" считаем интересным, несмотря на то, что в целом отрасль транспорта в 2025 году будет притормаживать на фоне очевидного роста издержек, в том числе на оплату труда, техобслуживание и налоги. Авиакомпании помогут развитие внутреннего туризма, а также ожидаемый рост числа поездок за рубеж по мере улучшения геополитической ситуации. Рассчитываем, что рост средней стоимости билета позволит переложить растущие издержки на конечного потребителя и тем самым сохранить устойчивое финансовое положение "Аэрофлота".

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