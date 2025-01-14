.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил рейтинг акций Palo Alto до "держать"
.
14 января 2025 года 16:29
"Финам" повысил рейтинг акций Palo Alto до "держать"
"Финам" повысил рейтинг акций Palo Alto Networks с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $164,95 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 1,32% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "После сплита акций и выхода позитивного отчета за 1К2025 финансового года акции компании взлетели и оказались сильно переоценены, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Однако на днях несколько крупных американских инвестдомов понизили рейтинг акций с "покупать" до "держать", что стало триггером для снижения котировок. Так как наша рекомендация была "продавать", а акции приблизились к своей справедливой стоимости, мы повышаем рекомендацию до "держать". Итоговая доходность рекомендации составила 15%. При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/S и EV/EBITDA компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой компании". Palo Alto - американская технологическая компания и глобальный лидер в отрасли кибербезопасности. Компания оперирует в трех сегментах: сетевая безопасность, облачная безопасность и ПО для служб безопасности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-PALO/ALTO/NETWORKS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
15 января 2025 года 10:02
Вероятно сохранение позитивной динамики на рынке акций РФ в среду и переход индекса Мосбиржи в диапазон 2900-3000 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Торги акциями во вторник прошли при преобладании покупателей: утренние... читать дальше
.15 января 2025 года 09:47
Москва. 15 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.15 января 2025 года 09:36
Рынок ОФЗ консолидируется в ожидании первых в этом году аукционов и данных по инфляции, отмечает в комментарии управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI во вторник остался без изменения на отметке 105,6 пунктов, однако объем... читать дальше
.15 января 2025 года 09:35
Фондовые индексы США завершили разнонаправленными изменениями 2-й день подряд. Азиатские рынки акций не показывают единой динамики. Нефть умеренно дорожает, Brent чуть выше $80 за баррель читать дальше
.15 января 2025 года 09:23
Акции Норникеля, ФосАгро, Полюса и ЮГК могут показать в среду опережающую рынок динамику - "Альфа-Инвестиции"
Акции "Норникеля", "ФосАгро", "Полюса" и ЮГК могут показать в среду опережающую рынок динамику, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин. "Российский рынок акций во вторник незначительно вырос. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне... читать дальше
.15 января 2025 года 09:12
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в декабре (10:00 МСК); - ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12:00 МСК); - ВВП Германии за 2024... читать дальше
.14 января 2025 года 19:43
Москва. 14 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно просел в рамках коррекции из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне снижения нефти (мартовский фьючерс на Brent просел ниже $80,5 за баррель), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий возможных переговоров Россия-США по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2860 пунктов после утреннего отката ниже 2830 пунктов; в аутсайдерах выступили акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,6%) после введения США 10 января очередного пакета антироссийских санкций. читать дальше
.14 января 2025 года 19:24
Москва. 14 января. Юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подешевел на фоне упавшей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,9385 руб., что на 12,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 января 2025 года 19:20
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 14 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились. читать дальше
.14 января 2025 года 18:36
Рассчитывать на сезонное укрепление рубля в 1 квартале 2025 года не стоит, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Индекс доллара США DXY вплотную приблизился к 110 благодаря хорошей статистики по занятости, - пишут аналитики в обзоре. - Число новых рабочих мест превзошло прогнозы... читать дальше
.14 января 2025 года 17:48
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену привилегированных акций "Транснефти" с 1742,8 руб. до 1847,2 руб. за бумагу, что предполагает 60%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Оценка учитывает 15%-ный дисконт - поправку на риски... читать дальше
.14 января 2025 года 17:00
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 72 рублей за бумагу, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. "Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек. Таким образом, компания выполнила план по перевозке 55... читать дальше
.14 января 2025 года 15:56
Интерес инвесторов может вернуться в облигации с фиксированным купоном в 1К25, говорится в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на текущий год. "После того как в декабре 2024 года Банк России отказался от очередного повышения ключевой ставки, ценовой индекс гособлигаций RGBI (индекс... читать дальше
.14 января 2025 года 15:29
Москва. 14 января. Юань растет на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет на фоне понижающейся нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,947 руб., что на 12,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 января 2025 года 15:25
"Велес Капитал" назвал топ акций с наибольшим потенциалом роста в 1 квартале 2025 года. В список вошли: Сбербанк, "Полюс", "Яндекс", "Группа Астра", "ФосАгро", "ИКС 5", "префы" "Россети Ленэнерго", "АЛРОСА", "НЛМК", отмечается в стратегии инвесткомпании на 2025 год. "В 1-м квартале 2025 года... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.