"Финам" повысил рейтинг акций Palo Alto до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Palo Alto Networks с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $164,95 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 1,32% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"После сплита акций и выхода позитивного отчета за 1К2025 финансового года акции компании взлетели и оказались сильно переоценены, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Однако на днях несколько крупных американских инвестдомов понизили рейтинг акций с "покупать" до "держать", что стало триггером для снижения котировок. Так как наша рекомендация была "продавать", а акции приблизились к своей справедливой стоимости, мы повышаем рекомендацию до "держать". Итоговая доходность рекомендации составила 15%. При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/S и EV/EBITDA компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой компании".

Palo Alto - американская технологическая компания и глобальный лидер в отрасли кибербезопасности. Компания оперирует в трех сегментах: сетевая безопасность, облачная безопасность и ПО для служб безопасности.

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