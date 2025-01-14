Интерес инвесторов может вернуться в облигации с фиксированным купоном в 1К25 - "Велес Капитал"

Интерес инвесторов может вернуться в облигации с фиксированным купоном в 1К25, говорится в стратегии инвесткомпании "Велес Капитал" на текущий год.

"После того как в декабре 2024 года Банк России отказался от очередного повышения ключевой ставки, ценовой индекс гособлигаций RGBI (индекс государственных облигаций России) подскочил на 8% и впервые за последние 3 месяца закрепился выше 100 пунктов, - констатируют аналитики. - Следующим значимым уровнем индикатора выступает 107,5, а при сохранении тенденции постепенного смягчения ДКП можно ожидать постепенного восстановления значений индикатора до уровней начала 2024 года".

По мнению экспертов, в 1 квартале 2025 года интерес инвесторов может вернуться в облигации с фиксированным купоном. "Рынок смотрит на денежно-кредитную политику Банка России несколько более оптимистично, чем три месяца назад, а значит, зафиксировать высокую доходность в облигациях - более интересная идея, чем закладывать риск очередного повышения ключевой ставки, - отмечают стратеги. - Кредитное качество эмитента облигации по-прежнему играет важную роль: стоит отдавать предпочтение эмитентам с кредитным рейтингом не ниже ВВВ по национальной рейтинговой шкале".

В первой половине 1 квартала эксперты "Велес Капитала" ожидают некоторого снижения активности облигационных размещений в связи с неопределенностью относительно дальнейшего развития событий вокруг уровня ключевой ставки.

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