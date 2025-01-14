Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне понижающейся нефти

Москва. 14 января. Юань растет на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет на фоне понижающейся нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,947 руб., что на 12,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 38 копеек, до 103,76 руб./$1; контракт EURRUBF повысился на 82 копейки, до 106,22 руб./EUR1.

"Завершение прошлой недели на валютном рынке выдалось относительно спокойным - биржевой курс юаня продолжил оставаться в диапазоне 13,4-14,1 руб., в котором провел большую часть декабря, пытаясь подняться в его верхнюю половину. Торговая активность в биржевом сегменте была невысокой, отражая сдержанное предложение со стороны экспортеров в первые послепраздничные дни, в то время как санкционные ожидания, оправдавшиеся вечером в пятницу, поддерживали спекулятивный спрос на валюты. Полагаем, что последние санкции США могут не позволить сформироваться навесу предложения, достаточному для укрепления рубля, что в отсутствие новых вводных может привести в ближайшие дни к возврату биржевого курса юаня к верхней границе вышеуказанного диапазона", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Котировки нефти продолжают снижение днем во вторник, отступая с достигнутых накануне пятимесячных максимумов.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,26% - до $80,8 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,2% - до $78,6 за баррель.

Brent завершила предыдущую сессию ростом на 1,6%, до максимума с 26 августа, WTI - подъемом на 2,9%, до самой высокой отметки с 12 августа.

Участники рынка продолжают оценивать возможные последствия новых санкций, введенных на прошлой неделе Белым домом в отношении энергетического сектора России. Во многом они направлены на сокращение доходов России от поставок нефти основным покупателям - Китаю и Индии. Китайские госкомпании и крупные частные НПЗ отреагировали на это увеличением закупок на Ближнем Востоке, создав высокий спрос на топливо в этом регионе.

Торговый диапазон для котировок нефти Brent, скорее всего, составит $72-78 за баррель на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Крылова Екатерина.

"Цены на нефть Brent впервые с октября 2024 года перешагнули за "круглый" уровень в $80 за баррель в минувшую пятницу, когда США ввели масштабные санкции против российского нефтегаза, - отмечает стратег банка. - Политический контекст будет определяющим, в том числе и ожидания по балансу: ранее предполагалось сохранение профицита предложения в 1 кв. 2025 года, что вкупе со слабым спросом Китая и рисками развязывания торговой войны с США по факту прихода Трампа к власти давало повод к негативному прогнозу по ценам на нефть. На текущий момент неопределенность относительно последствий санкций против российского нефтегазового сектора, в частности, какой объем нефти и нефтепродуктов может потенциально выпасть, будет, скорее, поддерживать цены на нефть".

На взгляд эксперта, из статистики на этой неделе в фокусе внимания данные по инфляции в США и запасы нефти и нефтепродуктов от API и Минэнерго США. Последнее также представит обновленный краткосрочный прогноз по ситуации на рынке нефти. "Наши ожидания на текущую неделю - нахождение цен на нефть Brent в диапазоне $79-83 за баррель", - прогнозирует Крылова.

Банк России во вторник, 14 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 320 млрд рублей (при лимите 2 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 695,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 января, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 182 млрд рублей (при лимите 3 трлн 880 млрд рублей и спросе 3 трлн 182 млрд рублей) в среднем по ставке 20,9% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 010,3 млрд рублей (при лимите 2 трлн 010 млрд рублей и спросе 2 трлн 371,7 млрд рублей) в среднем по ставке 20,92% годовых.