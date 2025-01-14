"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции "ФосАгро" с целью 8000 рублей за штуку на сентябрь 2025 года, открытую в конце декабря 2024 года, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"В конце декабря 2024 года мы выпустили инвестидею по акциям "ФосАгро" на фоне ослабления курса рубля и переоценки валютной выручки, - напоминают эксперты. - Тогда акции компании стоили 6265 рублей за одну ценную бумагу. 14 января 2025 года цена акций "ФосАгро" достигала 6614 рублей за одну бумагу. Мы закрываем инвестидею. Итоговая доходность за три недели составила 6% без учета комиссии".

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