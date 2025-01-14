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14 января 2025 года 13:51
Цена нефти может снизиться к $76,7/барр. - "Финам"
Котировки нефти марки Brent могут снова понизиться до $76,7 за баррель, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Финам" Николая Дудченко. "Технически пока реализуется сценарий отката и возврата цены к прежнему уровню сопротивления, который теперь может выступить в качестве уровня поддержки. Стоит напомнить, что между торговыми сессиями в пятницу и на текущей неделе образовался "гэп", а классический технический анализ предполагает возможность его закрытия. Также движение вниз в настоящее время дает воспользоваться классическими уровнями коррекции Фибоначчи, так как мы можем рассматривать текущее падение цены как коррекцию к волне роста с 06.12.2024 и вплоть до 13.01.2025, когда, собственно, и наступил переломный момент", - пишет эксперт. Уровень 23,6% Фибо коррекции находится на отметке $79,5/баррель, указывает Дудченко. Приблизительно там же находится и пробитая ранее верхняя граница регрессионного ценового канала. "Вывод: в случае продолжения падения уровень $80/баррель цена может "проскочить" достаточно легко - более сильный уровень поддержки все же располагается чуть пониже", - отмечает аналитик инвесткомпании в материале. "Что может быть далее? В оптимистичном для "быков" сценарии цена может оттолкнутся от своей первой линии сопротивления и отправится выше. Также существует определенная вероятность, что цена вновь снизится до отметки $76,7/баррель. Это будет ровно половиной движения наверх, которое мы наблюдали последние 1,5 месяца, - пишет Дудченко. - Этот сценарий также все еще не будет являться "медвежьим", то есть даже после такого снижения Brent может вернуться на траекторию роста. В худшем для "быков" случае после пробоя отметки $76,7/баррель последует падение до уровня $75,5/баррель (последний "рубеж обороны")". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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