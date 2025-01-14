S&P 500 может колебаться в диапазоне 5790-5890п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 может колебаться в диапазоне 5790-5890 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"Активность участников рынка акций может быть снижена в преддверии выхода данных по потребительской инфляции в США за декабрь в среду, поскольку задаст тон для ожиданий по денежно-кредитной политики, и старта сезона отчетностей. Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют позитивную динамику, в том числе на фоне ожиданий более размеренного введения тарифов со стороны будущей администрации Трампа. Мы полагаем, что волатильность может оказаться на среднем уровне при умеренно позитивном балансе рисков в ходе предстоящей сессии. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5790-5890 пунктов", - пишет эксперт в обзоре.

Альмаганбетов также отмечает, что индекс S&P 500 закрыл ранее образованный "гэп" и быстро отскочил от уровня 5780 пунктов, что можно считать обнадеживающим знаком. "Показатели рыночной широты в понедельник улучшились, так как равновзвешенный S&P 500 показал опережающую динамику, отскочив от своей 200-дневной средней. Тем не менее доля компонентов индекса, находящихся выше своих 50-дневных средних, составляет всего 19% - это лишь немногим выше годового минимума (16%), - указывает он. - Считаем, что бенчмарк останется предрасположенным к коррекции, пока находится под отметкой 6000 пунктов. Сильная зона поддержки располагается в диапазоне 5670-5700 пунктов".

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