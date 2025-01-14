Инвестбанк "Синара" сохраняет оптимистичную оценку Мосбиржи

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет оптимистичную оценку "Московской биржи", сообщается в материале аналитика Ольги Найденовой.

"Эмитент опубликовал данные об объемах торгов в декабре 2024 года. Считаем месяц позитивным с точки зрения динамики торгов на основных рынках Мосбиржи. Судя по динамике большинства сегментов, комиссии продолжили расти и по итогам 4К24, вероятно, превзошли рекордные значения 4К23. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на компанию", - пишет эксперт.

Найденова отмечает, что в декабре более всего выделяется динамика торгов облигациями: размещение ОФЗ на 1,9 трлн руб. привело к удвоению общих объемов в месячном измерении. Обращают на себя внимание, по ее мнению, и высокие обороты на рынке ПФИ (+19% м/м, +35% г/г), а также ускорение роста объемов на рынке акций (+16% м/м, +80% г/г). Единственный сегмент, где продолжается ухудшение, указывает аналитик банка - "прочие рынки", хотя уменьшение оборотов на валютном и товарном рынках более чем компенсируется ростом на остальных площадках.

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