Прогнозная цена акций X5 - 3100 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Прогнозная цена акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) составляет 3100 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер"

"Рынок позитивно воспринял старт торгов бумагами и закладывает возможность выплаты пропущенных дивидендов за 2023-2024 гг. По рыночным ожиданиям он может составить не менее 500 рублей на акцию, отдельные аналитики закладывают 800-900 рублей на акцию. По расчетам по итогам 2024 года, Net Debt/EBITDA компании составит примерно 0,1-0,2х. При выплате дивиденда более 500 рублей, может потребоваться увеличение долга компании до 1,0х, - пишут эксперты в обзоре. - Напомним, что в 2024 году представители X5 говорили о возможном пересмотре дивидендной политики, которая на текущий момент предполагает выплату дивидендов дважды в год из свободного денежного потока компании при Net Debt/EBITDA на уровне 2,0х, с понижением долгового коэффициента ниже 2,0х. На наш взгляд, выплата дивиденда в размере более 500 рублей могут быть хорошим драйвером для дальнейшего роста котировок, справедливый уровень по нашему мнению 3100 рублей за штуку".

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