Ведущие банки США способны показать уверенный рост выручки и прибыли в 4К24 - "Финам"

Ведущие банки США способны показать уверенный рост выручки и прибыли в 4 квартале 2024 года, полагает заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании "Финам" Игорь Додонов.

"В США начинается сезон корпоративных отчетностей за 4-й квартал 2024 года, и в предстоящие дни свои финансовые показатели представят крупнейшие банки страны, в том числе входящие в наше покрытие JPMorgan, Bank of America и Citigroup, - отмечает эксперт. - По нашим оценкам, минувший квартал оказался достаточно благоприятным для указанных банков. Выручка банков скорее всего покажет умеренное повышение в годовом выражении, причем драйверами роста станут инвестбанковские подразделения, выигрывающие от продолжающегося восстановления глобального рынка M&A, а также увеличения числа размещений акций и облигаций. При этом чистый процентный доход банков, по-видимому, оставался под давлением из-за по-прежнему слабой динамики кредитования и дальнейшего сокращения показателя чистой процентной маржи".

Что же касается чистой прибыли, то эксперт "Финама" ожидает существенного роста на фоне низкой базы 4-го квартала 2023 года, когда банки сделали существенные отчисления в фонд Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), а некоторые из них также зафиксировали значительные прочие разовые расходы. При этом определенным сдерживающим фактором для роста прибыли, по мнению Додонова, станет продолжающееся увеличение расходов на кредитный риск в связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении перспектив американской и мировой экономики.

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