Рынок акций РФ утром просел ниже 2840п по индексу МосБиржи, лидирует в откате Совкомфлот

Москва. 14 января. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вниз вслед за нефтью в рамках локальной фиксации прибыли игроками после роста, в то время как внешние фондовые площадки повысились; индекс МосБиржи откатился ниже 2840 пунктов во главе с бумагами "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-5,5%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2837,31 пункта (-1%), индекс РТС - 870,25 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 января, составляет 102,7081 руб. (+79,35 копейки).

Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, сообщила компания, отметив, что продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. Минфин США в минувшую пятницу объявил о санкциях в отношении 69 судов "Совкомфлота", включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 танкера для перевозки сжиженного природного газа.

Подешевели также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью Newsmax во вторник, что для урегулирования украинского кризиса ему необходима встреча с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стремление ускорить проведении встречи и урегулирование конфликта "обусловлено большими людскими жертвами на поле боя".

При этом говорить о месте возможной встречи Путина и Трампа после его вступления в должность пока преждевременно, так как предметной подготовки к этому мероприятию пока не ведется, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", масштабной коррекции рынка акций вниз пока не ожидается. Стоит продолжать следить за геополитическим фоном, поскольку его непредсказуемость приводит к довольно резким ценовым колебаниям. Кроме того, рынок продолжает следить за риторикой ЦБ РФ, уже формируя прогнозы на февральское заседание. В ближайшее время в фокусе у инвесторов будут данные по инфляции, которые выйдут в среду.

Некоторый потенциал роста у рынка акций еще есть, хотя при приближении к отметке 2900 пунктов по индексу МосБиржи подъем будет замедляться. Тем не менее, не исключено, что по итогам января индекс МосБиржи может пробить эту отметку вверх, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, накануне индекс МосБиржи показал умеренный рост, растеряв вечером большую часть внутридневных приобретений и не сумев удержаться выше отметки 2850 пунктов.

"Полагаем, что охлаждение рынка, обусловленное в первую очередь отсутствием новостной подпитки и отсутствием идей в нефтяных бумагах, носит локальный характер. Консерватизма участникам рынка добавит и корректирующаяся вниз нефть, поэтому сегодня склонны ждать паузу в росте рынка, с попытками индекса МосБиржи перейти к проторговке зоны 2800-2850 пунктов. Что, впрочем, не меняет текущий взгляд на рынок акций: цели по росту индекса в район 2900-3000 пунктов технически остаются актуальными", - считает Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром во вторник неоднозначный: цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Цены на золото на фоне дальнейшего укрепления доллара опустились ниже $2700 за унцию.

Индексы Мосбиржи и РТС находятся недалеко от максимумов января - 2898 и 898 пунктов соответственно. Утром во вторник рынок ощутил давление со стороны более низких цен на нефть и металлы, негативное воздействие на которые оказывает сильный доллар. В первой половине торгов повлиять на настроения инвесторов могут комментарии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам 2024 года, хотя в целом участники теперь ждут новостей о возможных переговорах Путина и Трампа. Неделя в РФ в целом ожидается достаточно спокойной на корпоративные события, а сезон квартальных отчетностей традиционно начнется позже американского, напомнила Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне поддержку рынку акций РФ оказала выросшая нефть, а во вторник в сырье наметилась коррекция. Тем не менее, в рублях нефтяные цены остаются на максимумах с апреля прошлого года. Во вторник можно ожидать консолидации рынка акций, поскольку инвесторы будут ожидать данных по инфляции, которые будут опубликованы в среду, полагают эксперты.

"Газпром" планирует сократить персонал центрального аппарата почти вдвое - с 4100 до 2500 человек. Эти меры считаются частью масштабной реорганизации управления "Газпромом", необходимой для адаптации к текущей экономической ситуации. Акционеры CarMoney (MOEX: CARM) одобрили увеличение уставного капитала путем размещения 745 млн дополнительных акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, который ранее приобрел акции компании по цене 2,5 рубля за бумагу. Допэмиссия запланирована на второй квартал 2025 года, невыкупленные акции будут погашены. Привлеченные средства направят на рост капитала CarMoney и развитие бизнеса группы. По словам гендиректора Анны Калугиной, докапитализация усилит стратегическое партнерство с ПСБ, позволит масштабировать бизнес и расширить продуктовую линейку, отмечают аналитики "Цифра брокер".

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,2-0,9%: просел Nasdaq (-0,4%), но выросли S&P500 (+0,2%) и Dow Jones (+0,9%).

Акции почти 380 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, закрылись в "плюсе", хотя в ходе торгов индикатор падал почти на 1%. Вслед за ценами на нефть активно вырос энергетический сектор, также подорожали бумаги крупных банков в преддверии начала сезона отчетности.

Между тем продолжилось снижение ИТ-сектора на опасениях, что Федеральная резервная система будет медленнее, чем ожидалось, снижать процентные ставки в текущем году. Ключевой статистикой на этой неделе станут данные об американской инфляции: индекс цен производителей будет обнародован во вторник, индекс потребительских цен (CPI) - в среду.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после длинных праздничных выходных упал на 1,8%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite подскочил на 2,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

В Японии инвесторы проявляют осторожность на фоне роста опасений повышения прогнозов инфляции Банком Японии, что может означать дальнейший подъем процентных ставок.

Профицит счета текущих операций Японии в ноябре 2024 года поднялся до максимальных с августа того же года 3,353 млрд иен ($21,3 млрд) с 2,17 млрд иен годом ранее, по данным министерства финансов страны. Положительное сальдо фиксируется уже 22 месяца подряд. Рынок ожидал его на уровне 2,691 млрд иен в позапрошлом месяце, отмечает Trading Economics.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) назвала одним из приоритетов на 2025 год поддержание стабильности рынка, пообещала принять все необходимые меры для поддержки рыночного импульса и объявила о планах сотрудничества с Народным банком Китая (НБК, центробанк страны) с целью создания механизмов финансирования покупки акций, пишет Trading Economics.

Тем временем ведущие инвестбанки, включая UBS и Goldman Sachs, подтвердили позитивные прогнозы в отношении китайского рынка акций, отметив высокие корпоративные прибыли и дальнейшую поддержку со стороны властей.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне до максимумов с августа.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $80,45 за баррель (-0,7% и +1,6% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $78,34 за баррель (-0,6% и +2,9% в понедельник).

Котировки резко выросли после пятничной новости о том, что США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли. Ограничения, в частности, коснулись компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 танкеров.

Также у трейдеров есть опасения, что США могут ввести пошлины на импорт канадских товаров, включая нефть. Штаты импортируют более половины нефти из Канады.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-6%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-3,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,1%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,6%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+6,7%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,36 млрд рублей (из них 4,82 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,78 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,39 млрд рублей на акции "Газпрома").