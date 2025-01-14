Потенциал роста акций АЛРОСА практически исчерпан - "БКС МИ"

Потенциал роста акций "АЛРОСА" практически исчерпан, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ( "БКС МИ").

"Статистика алмазно-бриллиантового импорта/экспорта Индии за прошлый год была худшей более чем за 10 лет (без учета пандемийного периода), - отмечают эксперты в обзоре. - Это может указывать на тяжелый кризис в отрасли. При текущих ценах не видим дальнейшего потенциала роста в акциях "АЛРОСА". Наша целевая цена - 60 рублей за бумагу. Таким образом, при прочих равных, потенциал увеличения котировок с текущих уровней, по нашим оценкам, исчерпан".

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