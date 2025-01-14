Индекс Мосбиржи возобновит в январе попытки прорвать сопротивление на уровне 2900п и закрепиться выше - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи возобновит в январе попытки прорвать сопротивление на уровне 2900 пунктов и закрепиться выше, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индекс Мосбиржи после пятничного мощного выкупа глубокой просадки по позитивной тенденции в понедельник делал еще +2%, - констатирует аналитик. - Обороты торгов остаются повышенными - 165 млрд руб., и вкупе с приростом бенчмарка это все же говорит о преимуществе покупателей. Попытка прорваться к 2900 пунктам была, но вновь не засчитана - санкционный негатив сдерживает покупательный настрой, а перспективы геополитического потепления ограждают рынок от распродаж".

По мнению эксперта, локальное ослабление рубля и состоявшееся январское ралли в commodities оказывают благоприятное влияние на российский сырьевой рынок акций.

"По совокупности фундаментальных и технических факторов в январе бенчмарк еще попробует прорваться к сопротивлению 2900п, скорее всего, с закреплением над планкой, - прогнозирует Зельцер. - О таком варианте говорит и параметр волатильности - "индекс страха" пришел в норму, страховка от падения вновь стала дешевой, а значит, у основных участников рынка пока нет ожиданий сильных потрясений".

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