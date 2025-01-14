Высоки риски коррекции рынка ОФЗ после стремительного роста - ПСБ

Высоки риски коррекции рынка ОФЗ после стремительного роста, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"В понедельник индекс RGBI продолжил консолидацию под уровнем 106 пунктов; объемы торгов индексным портфелем остаются низкими (5-6 млрд рублей последние 3 торговых сессий) - инвесторы заняли выжидательную позицию после ралли конца декабря, - пишет эксперт в комментарии. - По-прежнему видим высокие риски для технической коррекции (к отметке 102,5 пункта) после столь стремительного роста индекса. Триггером могут стать данные по инфляции в начале года (будут опубликованы завтра вечером) - хотя кредитование остается под давлением, инерционный рост цен может сохраниться. Другой потенциальный фактор для локального охлаждения позитива на рынке - отсутствие быстрого результата по снижению геополитических рисков после 20 января".

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