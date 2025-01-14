Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в понедельник: Dow Jones прибавил почти 1%, S&P 500 слабо вырос, а Nasdaq умеренно снизился. Акции почти 380 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, закрылись в плюсе, хотя в ходе торгов индикатор падал почти на 1%. Вслед за ценами на нефть активно вырос энергетический сектор, также подорожали бумаги крупных банков в преддверии начала сезона отчетности.

Между тем на опасениях, что Федеральная резервная система будет медленнее, чем ожидалось, снижать процентные ставки в текущем году, продолжилось снижение ИТ-сектора. Ключевой статистикой на этой неделе станут данные об американской инфляции: индекс цен производителей будет обнародован во вторник, индекс потребительских цен (CPI) - в среду.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные и другие новости. Китайский Shanghai Composite повышается на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) назвала одним из приоритетов на 2025 год поддержание стабильности рынка, пообещала принять все необходимые меры для поддержки рыночного импульса и объявила о планах сотрудничества с Народным банком Китая (НБК, центробанк страны) с целью создания механизмов финансирования покупки акций. Кроме того, ведущие инвестбанки, включая UBS и Goldman Sachs, подтвердили позитивные прогнозы в отношении китайского рынка акций, отметив высокие корпоративные прибыли и дальнейшую поддержку со стороны властей.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%. Вместе с тем японский Nikkei 225 снизился на 1,9% после длинных праздничных выходных. Инвесторы проявляют осторожность на фоне роста опасений повышения прогнозов инфляции Банком Японии, что может означать дальнейший подъем процентных ставок.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после роста до максимумов с августа по итогам предыдущих торгов. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели на 0,56% - до $80,56 за баррель. В понедельник эти контракты выросли в цене на 1,6%, до $81,01 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,47% - до $78,45 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 2,9%, до $78,82 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на максимуме с 26 августа, WTI - с 12 августа. Котировки резко выросли после пятничной новости о том, что США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли. Ограничения, в частности, коснулись компаний "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), а также более 180 танкеров. Также у трейдеров есть опасения, что США могут ввести пошлины на импорт канадских товаров, включая нефть. Штаты импортируют более половины нефти из Канады.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,353 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,956 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 января снизился на 0,18% и составил 107,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (11-13 января) потерял 0,09%, опустившись до 978,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (-1,5%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-1,4%) и "Транснефть-001P-08" (-1,22%), а в лидерах повышения - облигации "Магнит БО-004Р-01" (+1%), "АФК Система-1Р-24" (+0,57%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-32R на уровне 22,21% годовых. Пятилетний выпуск объемом 45 млрд рублей был размещен в июле 2024 года. Купоны по займу ежемесячные и переменные. Спред к среднему значению RUONIA установлен в размере 1,25% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 73-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 27,25% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на дату начала предыдущего купона, плюс 6,25% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 34-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 26% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

ООО "Феррони" допустило технический дефолт при выплате части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 на сумму 12,5 млн рублей и предупредило о высокой вероятности неисполнения обязательств по еще одному выпуску бондов. Вместе с тем, компании удалось исполнить обязательства по выплате 39-го купона облигаций БО-П01 на сумму 2,27 млн рублей. Четырехлетний выпуск бондов на 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 года, с учетом амортизации в обращении находятся бумаги на 212,5 млн рублей. Ставка текущего купона - 13% годовых (13-48-й купоны переменные - рассчитываются как наименьшее значение между ключевой ставкой ЦБ + 5% годовых и 13% годовых). Как сообщила в обращении к инвесторам гендиректор ООО "Феррони" Марина Павлова, на 14 января запланирована выплата дохода за 25-й купонный период в размере 1,628 млн рублей и частичное досрочное погашение номинальной стоимости в объеме 20 млн рублей по выпуску БО-02. "Считаем важным сообщить, что, с большой долей вероятности, часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 также будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску мы намерены направить в установленный срок", - добавила Павлова. "Исполнить обязательства перед инвесторами и по выпуску БО-П01, и по выпуску БО-02 по выплате части номинальной стоимости мы планируем в срок до 22 января 2025 года включительно в полном объеме", - заверила она.

Технический дефолт по погашению части номинальной стоимости облигаций ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" серии БО-01 на сумму 151,4 млн рублей стал фактическим. Срок выхода из технического дефолта закончился 13 января. Причина неисполнения обязательства - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Эмитент напоминает о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Вместе с тем, компания смогла исполнить обязательства по выплате 5-го купона на сумму 307,5 млн рублей и погасила часть номинальной стоимости на 15,24 млн рублей (общая сумма погашения по номиналу составляет 166,66 млн рублей). Компания разместила 14-летний выпуск объемом 2 млрд рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,1% годовых. Ставки 2-14-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3,5%. Купоны годовые. Заем имеет амортизационную структуру погашения: спустя три года после начала размещения каждый год выплачивается по 8,333% от номинала, в результате текущий объем выпуска в обращении составляет 1,7 млрд рублей.