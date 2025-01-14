Вероятна консолидация рынка акций в ожидании данных по инфляции - "Цифра брокер"

Вероятна консолидация российского рынка акций во вторник в ожидании данных по инфляции, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 1,47% до 2866,11 пункта, индекс РТС прибавил 0,69%, повысившись до 879,08 пункта, - отмечают эксперты в комментарии. - Фондовый рынок получает поддержку от позитивной динамики нефтяных котировок. Цены на нефть Brent в понедельник достигали $81,65/барр., хотя во вторник утром показывают небольшое снижение, опустившись ниже $81/барр. Тем не менее, в рублях нефтяные цены остаются на максимумах с апреля прошлого года. Во вторник мы ждем консолидации на рынке, поскольку инвесторы будут ожидать данных по инфляции, которые будут опубликованы в среду".

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