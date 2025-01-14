Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- большая пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам 2024 года (11:30 МСК);

- индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии (13:00 МСК);

- индекс цен производителей США в декабре (16:30 МСК);

- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20:00 МСК);

- акции "Евротранса" последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2024 года.

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