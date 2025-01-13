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13 января 2025 года 19:37

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2865п по индексу МосБиржи, лидировали НОВАТЭК и Газпром

Москва. 13 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти (мартовский фьючерс на Brent превысил $81 за баррель) после введения США санкций против российского энергетического сектора, а также на фоне ожиданий сокращения геополитической напряженности вокруг Украины. Индекс МосБиржи превысил 2865 пунктов - максимум на закрытие основной сессии с конца декабря; лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,7%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+4,5%) на фоне роста мировых цен на газ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2866,11 пункта (+1,5%, максимум сессии - 2882,49 пункта), индекс РТС - 879,08 пункта (+0,69%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 января, составил 102,7081 руб. (+79,35 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,7%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,5%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,8%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,7%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-3,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, локомотивом роста в понедельник выступили тяжеловесные бумаги "Газпрома" и Сбера. Наибольшее влияние на рынок продолжают оказывать геополитические новости.

Акции "Роснефти" просели, несмотря на отсутствие компании в санкционном листе США SDN. Причиной могли стать новости о том, что Китай не принимает нефтяные танкеры после новых санкций. По этой же причине в главных аутсайдерах находятся акции "Совкомфлота". Подросли "префы" "Сургутнефтегаза" за счет поддержки от ослабления рубля, также выросли бумаги ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) (+1,3%, до 146,45 рубля) в преддверии дивидендной отсечки в размере 10,51 рубля на акцию за 9 месяцев. Акции ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+5,9%) выросли на фоне предварительной оценки результатов за 2024 год, в рамках которой компания нарастила выручку в 3,9 раза, до 8,5 млрд руб., отметил Федосов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ продолжил подъем, несмотря на введение нового пакета санкций США - последнего от администрации президента Джо Байдена. Новости о подготовке встречи избранного президента США Трампа и президента РФ Путина нивелируют любые пакеты санкций и вселяют в рынок уверенный оптимизм, считает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в понедельник протестировал отметку 2880 пунктов. Преобладали покупки акций нефтегазового сектора, в том числе тяжеловесных акций "Газпрома". Конъюнктура рынка благоприятствовала росту - цены на нефть Brent удерживались выше $80 за баррель, в то время как рубль понес умеренные потери.

Санкционный фон ухудшился, однако рынок явно не драматизирует ситуацию, инвесторы не спешат с выводами, памятуя о скорой смене президента США и готовящейся встрече глав России и США. К тому же давление на российский экспорт толкает стоимость энергоносителей вверх, полагает эксперт.

Во вторник в еврозоне будет обнародован январский индекс экономических ожиданий ZEW, в США - декабрьский индекс цен производителей (PPI). На российском рынке начнутся дивидендные выплаты по акциям "Фосагро" (MOEX: PHOR), акции ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) будут последний день торговаться с дивидендами. Если рыночные условия не ухудшатся, можно ожидать новых попыток прорыва индекса МосБиржи к 2900 пунктам. Прогноз на 14 января - 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к окончанию основных торгов оставался в "плюсе", но отступил от максимумов дня.

Акции "НОВАТЭКа" и "Газпрома" в начале недели росли на фоне увеличения цен на газ в Европе и в США, которое ускорилось после прекращения транзита европейского газа через Украину. В краткосрочной перспективе одним из основных фундаментальных поддерживающих факторов для "НОВАТЭКа" также может стать дальнейший рост цен на газ, в то время как общее финансовое положение компании из-за усиления санкционного давления может не позволить ей в ближайшие месяцы выплатить привлекательные дивиденды.

Акции "Совкомфлота" и "Газпром нефти" вернулись к снижению после новых американских и британских санкций, объявленных в прошлую пятницу. Акции "Магнита" скорректировались вниз, так и не получив новостей о судьбе рекомендованных за 2024 год промежуточных дивидендов. Бумаги "Роснефти" продолжили снижение после закрытия на прошлой неделе реестра по промежуточным дивидендам, а также введения санкций США против проекта компании "Восток Ойл", отмечает аналитик.

Нефтяной рынок вырос, отыгрывая риски более ограниченного мирового предложения после введения антироссийских энергетических санкций, в краткосрочном периоде войдя в зону перекупленности, что увеличивает вероятность нисходящей коррекции. Среднесрочно, однако, цены пытаются вернуться к "бычьей" динамике. На западных фондовых площадках в понедельник сохранялись продажи, основной причиной которых оставались страхи ужесточения позиции ФРС из-за более высокой инфляции. Индексы производственных и потребительских цен США будут опубликованы во вторник и среду, напомнила аналитик.

Российский рынок в начале новой недели продолжает надеяться на улучшение геополитической обстановки при положении чуть ниже максимумов января (2898 пунктов и 898 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС). В понедельник участники вернулись к продажам подпавших под новые санкции компаний за исключением "Сургутнефтегаза", бумаги которого упали еще в пятницу. Во вторник повлиять на настроения могут заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках большой пресс-конференции по итогам 2024 года, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в начале недели показывают преимущественно "медвежью" динамику. Последняя статистика по рынку труда США говорит о силе американской экономики, что означает потенциальный разгон инфляции, а значит, и остановку цикла снижения ставок, который Федрезерв начал не так давно (в сентябре прошлого года).

Российский рынок начал неделю с продолжения роста, чему поспособствовали новости о том, что администрация Трампа ищет возможности проведения переговоров с Россией по вопросу урегулирования конфликта с Украиной. Также ожидания подогревает скорая инаугурация Трампа (20 января), после чего он официально вступит в должность президента США.

Однако весь текущий рост рынка акций РФ строится на том, что после прихода Трампа в Белый дом все "сразу станет хорошо". "Мы считаем, что к данному "ралли" стоит относиться с опаской, ведь если хоть что-то пойдет против ожиданий рынка, то это сразу отразится на котировках. Также не стоит забывать о потенциально сильном замедлении экономики РФ из-за жесткой ДКП Банка России, что также не будет позитивом для рынка", - считает аналитик.

Индекс МосБиржи подходит к уровню 2900 пунктов. При его пробитии и закрытии двух дней выше него возможен рост до 3000 пунктов. Однако на графике есть незакрытый "гэп" на уровне 2650 пунктов, поэтому до сих пор сохраняется вероятность движения котировок в эту зону, предупреждает Степанов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia снизился на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,4%), в Штатах динамика смешанная (индексы S&P500 и Nasdaq к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,7%, Dow подрос на 0,5%).

Биржи Японии в понедельник были закрыты в связи с государственным праздником.

Китай в декабре увеличил экспорт на 10,7%, импорт - на 1%, по данным таможни. Это оказалось лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали подъем первого показателя на 7,3% и сокращение второго на 1,5%.

Однако трейдеры остаются осторожными в ожидании дальнейших политических заявлений от Пекина. Страна борется с замедлением экономической активности и постоянным дефляционным давлением, которые ослабляют оптимизм участников торгов, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены продолжают рост после уверенного подъема в пятницу из-за опасений в отношении поставок после введения нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли, в том числе "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза".

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,07 за баррель (+1,7% и +3,7% в пятницу), февральская цена WTI - $78,39 за баррель (+2,4% и +3,6% в пятницу).

За минувшую неделю международный бенчмарк Brent прибавил 4,3%, североамериканский WTI - 3,5%.

Другим положительным фактором выступает сильный отчет по рынку труда США, также опубликованный в пятницу. Данные указали на силу американской экономики, что поддерживает спрос на нефть, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+11,2% и +9,7% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+10,1% и +7,2% "префы"), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+8,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,8%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+6,5%), ПАО "Мосгорломбард" (+5,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,2%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+5,2%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+4,7%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+4,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,9%).

Подешевели акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-9%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-3,3% и -2,2% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 143,09 млрд рублей (из них 40,97 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 16,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,23 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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