Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 13 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,14% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,81% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 13 базисных пунктов - до 69,66% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 8,98% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 4 базисных пункта, до 71,52% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов, до 30,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене всего на 2 базисных пункта - до 65,24% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 22,63% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 15,16% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в понедельник демонстрируют плавное снижение.

Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 1,1 базисного пункта, составив 4,78% годовых. Это максимальная отметка с октября 2023 года. Доходность 30-летних бумаг выросла на 0,1 базисного пункта - до 4,947% годовых, показатель для 2-летних бондов повысился на 2,9 базисного пункта - до 4,417% годовых.

Негативное настроение глобальных инвесторов вызвано ростом опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет медленнее, чем ожидалось ранее, снижать процентные ставки в текущем году. В частности, этому способствует сильный рынок труда. Эксперты Bank of America и Deutsche Bank теперь полагают, что Федрезерв вовсе не будет снижать ставку в текущем году. "Пока у ФРС нет возможности даже говорить о перспективах снижения ставок в ближайшее время", - отметила старший стратег Charles Schwab & Co Кэти Джонс.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали рост числа рабочих мест в экономике США в декабре на 256 тыс. и снижение безработицы до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тыс., по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тыс. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.