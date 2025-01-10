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10 января 2025 года 19:45

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2820п по индексу МосБиржи, несмотря на новые санкции США к РФ

Москва. 10 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос на сигналах о вероятной встрече глав США и России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, при этом инвесторы в целом нейтрально отреагировали на новый пакет антироссийских санкций США, затронувший энергетический сектор; поддержку рынку оказала выросшая нефть (мартовский фьючерс на Brent превысил $79 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2820 пунктов, лидировали в росте акции "Т-Технологий" (+5%) и ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2824,59 пункта (+1,9%, минимум сессии - 2744,58 пункта), индекс РТС - 873,09 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 января, составил 101,9146 руб. (-37,65 копейки).

Подорожали в пятницу также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+4,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,1%), МКБ (MOEX: CBOM) (+3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,3% и +2,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%). Акции "Роснефти" просели после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2024 года (выплаты - 36,47 рубля на бумагу).

Утром стало известно, что японское правительство объявило о расширении списка юридических и физических лиц России и ряда других стран, подпадающих под санкционные ограничения. Санкции вводятся в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России, а также десятков зарубежных компаний (против 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции, грузинского MRB Bank).

Днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выражают готовность к общению в рамках встречи, хотя конкретики в данном направлении пока нет.

"Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того, как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут какие-то движения", - сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что в Кремле не исключают новых антироссийских санкций со стороны США, так как уходящая администрация Джо Байдена пытается оставить максимально тяжелое наследство Дональду Трампу в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Вечером стало известно, что Минфин США ввел новый пакет антироссийских санкций. В частности, под санкции подпали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), лицензии OFAC на сворачивание операций с этими компаниями и выход из их ценных бумаг будут действовать до 27 февраля. Минфин США включил в антироссийский санкционный список руководителей ряда крупных нефтегазовых компаний, гендиректора "Росатома" и ряд других топ-менеджеров этой госкорпорации.

США утвердили запрет для своих компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории РФ, а также внесли в SDN List более 30 российских компаний из этого сегмента, говорится в сообщении Минфина США. Ограничения на работу американских компаний в России вступят в силу с 27 февраля.

Кроме того, США внесли в санкционные списки 69 судов "Совкомфлота", включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 танкера для перевозки сжиженного природного газа.

Также в документе Минфина США сообщается, что принадлежность к энергетическому сектору экономики РФ включена в число достаточных оснований для введения санкций.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, заявления о готовящейся встречи глав США и РФ добавили рынку оптимизма, но все это пока на уровне предположений, а сильного негатива на рынке пока не наблюдается. Объявления о планах по IPO и о дивидендах добавляют решимости "быкам", а сдерживает ее геополитическая неопределенность, считает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи провел пятницу в разнонаправленном ключе, снижаясь в первой половине дня до 2744 пунктов, а ближе к концу сессии отметившись на 100 пунктов выше. При этом торговые обороты оказались максимальными с начала года.

С одной стороны, администрация завершающего свои полномочия главы США Джо Байдена усилила санкции против российского нефтяного экспорта. С другой - растущие риски для отечественных поставок толкают мировые цены вверх, а в СМИ распространяется информация о подготовке встречи Путина и Трампа после инаугурации последнего, отметил эксперт.

В США вышел сильный отчет по рынку труда за декабрь. В понедельник на внешнем контуре значимых событий и выхода важной статистики не ожидается. На российском рынке последний день с дивидендами будут торговаться акций "Займера" (MOEX: ZAYM). В ближайшее время большое влияние на рынок акций РФ может оказывать новостной фон, и конечно, в фокусе останутся сырьевые и валютные котировки. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 января - 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу вырос, практически не реагируя на новый пакет санкций США против нефтяного сектора РФ.

В пятницу вечером США объявили о самом крупном пакете санкций против энергетической отрасли РФ, при этом под ограничения ожидаемо подпали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" (Великобритания присоединилась к санкциям), а также СПГ-заводы "Газпрома" и "НОВАТЭКа", проект "Роснефти" "Восток Ойл", перевозящие российскую нефть танкеры (в том числе "Совкомфлота"), трейдеры, фирмы нефтесервиса и чиновники отрасли. Кроме того, санкционный список был расширен по металлургической и горнодобывающей промышленности РФ, а также включал множество неторгуемых публично компаний, отметила аналитик.

На неделе в целом индексы МосБиржи и РТС оказались под давлением фиксации прибыли после скачка вверх в первый торговый день января. Участники продолжали оценивать геополитический фон, учитывая в ценах возможность скорой встречи Трампа и Путина и урегулирования украинского конфликта. Акционеры "Магнита" при этом остаются в неопределенности в отношении промежуточных дивидендов компании за 2024 год после отсутствия кворума на собрании акционеров по вопросу выплат.

Акции "Газпром нефти" в пятницу выросли, несмотря на включение компании и ее главы в санкционный список США. В "Газпром нефти" заявили, что новые ограничения уже учтены в операционных процессах, а компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса.

Нефть выросла из-за возросших рисков более ограниченного предложения сырья после введения новых антироссийских санкций против энергетического сектора, а также на фоне сокращения запасов в США и возможного роста спроса на нефть в холодную погоду и в период Нового года по лунному календарю в Китае. За неделю котировки прибавляют порядка 3,5-4% и почти не реагируют на укрепление доллара.

Российский рынок почти не показал негативной реакции на масштабный пакет антироссийских санкций, очевидно, демонстрируя как готовность участников к новым ограничениям, так и надежду на частичную их отмену в период президентства Трампа. Новые санкции в среднесрочном периоде могут усложнять работу энергетических компаний, но уже не являются ни для кого неожиданностью. Индексы МосБиржи и РТС в целом сохраняют базы для развития роста на следующей неделе, считает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,2-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК упали на 1,2-1,3% на сильной статистике по рынку труда США).

Снижение спроса на акции развивающихся экономик вызвано укреплением доллара и ростом доходности американских гособлигаций, пишет Financial Times.

В пятницу вышли сильные данные по рынку труда США, что увеличило вероятность паузы в смягчении монетарной политики Федрезерва.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре увеличилось на 256 тыс., а безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тыс., по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тыс. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.

Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 73,2 пункта по сравнению с 74 пунктами месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение - до 73,8 пункта, по данным Trading Economics. В январе 2024 года значение индекса находилось на отметке 79 пунктов.

На нефтяном рынке в пятницу цены ускорили рост и завершают в "плюсе" третью неделю подряд; цена Brent локально превышала $80,7 за баррель, после чего наметилась коррекция.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $79,16 за баррель (+2,9% и +1% накануне), февральская цена WTI - $76,17 за баррель (+3,1% и +0,8% в четверг).

Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, до минимума с 2014 года.

В то же время опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+13,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+8,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+7,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,6%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+5,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+5,1%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4%), расписки NanduQ (MOEX: QIWI) (+4%), бумаги "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (+3,7%).

Снизились расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-6,6%), бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-4,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-3,8% и -3,4% "префы"), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 156,14 млрд рублей (из них 40,45 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии" (SPB: TCSG), 17,31 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,76 млрд рублей на акции "Газпрома").

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MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, CBOM, CHGZ, CHMF, ENPG, FESH, FLOT, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, KMEZ, KUZB, LKOH, MAGN, MFGS, MGNT, MOEX, MRKU, MTSS, NLMK, NMTP, NVTK, OKEY, PIKK, PLZL, PMSB, QIWI, RENI, RNFT, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, SOFL, TATN, TGKB, TGKN, USBN, VTBR, ZAYM

SPB$#&: TCSG


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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