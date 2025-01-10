Сохраняются предпосылки для роста рынка акций РФ на следующей неделе - "Велес Капитал"

Сохраняются предпосылки для роста рынка акций РФ на следующей неделе до 2900 пунктов индекса Мосбиржи и 900 пунктов индекса РТС, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе в целом сохраняет базу для развития восходящего движения при положении индексов Мосбиржи и РТС выше 2650 пунктов и 820 пунктов соответственно и может стремиться ближе к 2900 пунктам и 900 пунктам. Причинами покупок как и раньше могут стать надежды на улучшение геополитической обстановки с приходом к власти в США Трампа, который по слухам в СМИ также готов провести встречу с Путиным. Благоприятным для российского рынка фактором также могут стать более высокие цены на нефть", - прогнозирует эксперт.

Опасения же, по мнению Кожуховой, вызывают потенциальные новые американские и европейские санкции против РФ и усугубление геополитической напряженности. В среду при этом будут опубликованы данные по потребительской инфляции РФ за декабрь, которые будут влиять на ожидания в отношении ключевой ставки в стране: превышение прогнозов может предвещать её новое повышение в феврале, что негативно для настроений в акциях.

Из ожидаемых в ближайшие дни корпоративных событий аналитик выделяет закрытие реестров по промежуточным дивидендам за 2024 год "Займера", "ЕвроТранса" и "Группы Астра".

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