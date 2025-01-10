"Финам" повысил рейтинг акций CGN Power до "держать"

Аналитики "Финама" повысили рейтинг акций CGN Power с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD2,45 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,8% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"На фоне общего пессимизма на китайском фондовом рынке стоимость акций CGN Power в начале января достигла нашей целевой цены в HKD2,45, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Дополнительным негативным фактором для котировок CGN Power стало снижение рыночных тарифов на электроэнергию, которое в сочетании с ростом операционных издержек будет оказывать давление на прибыль компании в ближайшие кварталы. Тем не менее мы считаем, что эти негативные факторы уже учтены в текущей стоимости акций CGN Power, поэтому дальнейшего существенного падения их цены не ожидаем".

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций КНР. Холдинг занимается строительством и эксплуатацией АЭС, а также оптовым сбытом электроэнергии.

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