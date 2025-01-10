АКБФ повысил прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа до 11815,43 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" с 9905,53 руб. до 11815,43 руб., что предполагает 68%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Продление соглашения ОПЕК+ в декабре 2024 года относительно сроков восстановления добычи странами, добровольно сокращавшими производство, а также усилившиеся нерыночные риски для производителей нефти, приводят к дефициту на рынке нефти в IV квартале 2024 года - II квартале 2025 года на уровне 2%-4%, - отмечают эксперты. - Прогноз дефицита на II квартал 2025 года составляет 3%-3,5% против 2%-3% ранее. Ожидаем рост цен на нефть в 2025 году до $100-$110 за баррель в I квартале и до $120-$130 за баррель во II квартале 2025 года. Повышение цен на нефть является фактором риска для рентабельности "ЛУКОЙЛа", так как компания получает значительную часть выручки от продажи стороннего сырья и продуктов переработки".

Аналитики также прогнозируют рост стоимости долга компании в 2026-2027 годах в связи с погашением около 45% от суммарного объема облигаций компании в этот период и считают, что эмитент не воспользуется правом погашения своих облигаций в 2025 году в рамках call-оферты.

"На основе последних операционных и финансовых данных, базовый прогноз EBITDA и чистой прибыли "ЛУКОЙЛа" по итогам 2024 года составляет 2047 млрд руб. и 1166 млрд руб. соответственно, - указывают стратеги инвесткомпании. - Прогнозируем рост EBITDA компании в 2025 году до 2269 млрд руб. Прогноз суммарных дивидендных выплат по итогам 2024 года составляет 1176,4 руб./ао, что соответствует рыночным ожиданиям, в то время как прогноз на 2025 год составляет 1267,08 руб./ао".

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