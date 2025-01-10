Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет тяготеть к росту в диапазон 2900-3000п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет тяготеть к росту в диапазон 2900-3000 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Российский рынок акций завершает первую постпраздничную неделю на позитивной ноте, - отмечают эксперты. - Несмотря на вчерашнюю весьма резкую просадку, индекс Мосбиржи стремится удержаться выше отметки 2800 пунктов на фоне благоприятных геополитических и экономических ожиданий и комфортной обстановки на рынке нефти. Акции "Сургутнефтегаза" обоих типов, "префы" "Мечела" и акции "Газпром нефти" стали аутсайдерами недели. Снижение бумаг "Газпром нефти" нас несколько удивляет - мы не видим поводов для их отставания от рынка. Полагаем, что оно связано с относительно низкой ликвидностью бумаг".

Аналитики банка ожидают, что на следующей неделе волатильность на рынке останется высокой, но индекс Мосбиржи будет тяготеть к росту в район 2900-3000 пунктов. "Краткосрочно лучше рынка могут выглядеть идеи роста или недооцененные бумаги во внутренних секторах, - полагают они. - Из сырьевых компаний по-прежнему предпочитаем производителей драгметаллов и "Норникель".

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