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Главная / Мнения аналитиков / Дестабилизация потоков российской нефти может сократить предложение на мировом рынке - "БКС МИ"
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10 января 2025 года 13:53
Дестабилизация потоков российской нефти может сократить предложение на мировом рынке - "БКС МИ"
Дестабилизация потоков российской нефти может в моменте частично сократить предложение на мировом рынке, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. "Нефть марки Brent завершает третью неделю подряд ростом. Ключевой фактор, оказывающий поддержку черному золоту, - ожидание новых санкций США против российской нефти, - пишет аналитик. - Американские власти могут усилить давление на так называемый теневой флот, который позволяет России продавать нефть выше потолка в $60 за баррель. Дестабилизация потоков российской нефти может в моменте частично сократить предложение на мировом рынке и тем самым поддержать нефтяные цены". Некоторую поддержку нефти на этой неделе оказало очередное недельное сокращение коммерческих запасов в США. По мнению ряда аналитиков, повлиять могли и более суровые зимние условия в США и других странах Северного полушария. Хотя расчетные объемы прироста потребления топлива, связанные с данным фактором, вряд ли могут приводить к серьезному сдвигу нефтяных цен, полагает эксперт "БКС МИ". Ожидания, связанные с приходом к власти Дональда Трампа, по мнению Рокотянской, не менее тревожны для рынка нефти. Это и неопределенность геополитических действий в отношении Ближнего Востока, и ожидания по поводу наращивания добычи в стране, и угрозы повышения пошлин на канадскую нефть. "С технической точки зрения Brent в пятницу вновь совершает попытку закрепиться выше 200-дневной скользящей средней ($77,3) - важный уровень сопротивления. Тем не менее путь дальнейшего роста осложнен. Чуть выше - на уровне примерно $78,5 - располагается нисходящее сопротивление, которое тянется с апреля прошлого года", - указывает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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