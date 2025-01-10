Вероятность продолжения роста цены золота сохраняется - "Финам"

Вероятность продолжения роста цены сохраняется, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Николая Дудченко.

"На торговой сессии четверга цена на золото поднялась еще на 0,3% и закрылась на отметке $2678 за тройскую унцию. В настоящее время торги ведутся чуть выше закрытия предыдущего дня - цена растет ещё на 0,3%, - указывает эксперт. - Главным событием сегодняшнего дня безусловно становится статистика по рынку труда в США. Мы считаем, что высока вероятность, что уровень безработицы может оказаться всё же чуть повыше прогнозируемых 4,2%, однако же остается загадкой, насколько это сильно отразится на индексе доллара. Дело в том, что ожидания по сохранению ФРС ставки на ближайшем заседании 29.01 и так находятся на достаточно высоком уровне. Если статистика по рынку труда будет чуть более пессимистична, то возможно, конечно, что вероятность сохранения ставки сместится немного вниз, а это, в свою очередь, может подтолкнуть цену на золото к еще большему росту".

На взгляд аналитика, техническая картина пока не изменилась: "Мы видим, как цена вплотную подходит к кластеру сопротивления, но вот серьезных попыток пробоя уровней мы пока не наблюдаем, - пишет Дудченко. - Вместе с тем, как и в прошлом году, глобальная картина все также продолжает развиваться в пользу быков. Вероятность продолжения роста цены сохраняется".

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