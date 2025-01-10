Сектор российских инвалютных облигаций имеет неплохие перспективы в 2025 году - "Финам"

Потенциальный дефицит нового предложения вкупе с купонными платежами окажут поддержку сектору российских инвалютных облигаций в 2025 году, полагает руководитель направления анализа долговых рынков инвесткомпании "Финам" Алексей Ковалев.

"2024 год стал временем дальнейшего развития внутрироссийского сегмента облигаций, номинированных в отличных от рубля валютах, - отмечает эксперт в комментарии. - Выросло количество эмитентов и выпусков, "замещающий" сегмент получил суверенную кривую, были размещены долларовые бумаги, не имеющие отношения к замещению еврооблигаций. В целом, на текущий момент отечественные инвесторы имеют широкую палитру долговых инструментов для хеджирования валютных рисков с почти двузначными уровнями доходностей по бумагам от крупнейших российских компаний и банков".

Если 2024 год оказался отмечен расширением предложения (Минфин провел замещение своих евробондов, новые облигации, номинированные в иностранных валютах, на локальном рынке выпустил ряд эмитентов), то в перспективе, на взгляд Ковалева, нельзя исключать некоторого снижения емкости рынка. Так, если рассматривать только российские биржевые облигации во внутреннем контуре (т.е. без учета евробондов), то объем инвалютных бумаг, который может быть представлен эмитентам к погашению в 2025 году, достигает, по оценке аналитика, $15,1 млрд.

"Порядка двух третьих этой суммы (10,4 млрд в долларовом эквиваленте) приходится на юаневый сегмент. Если юаневые бумаги будут в той или иной мере рефинансированы, то "замещающий" сегмент имеет естественные ограничения в этом плане, учитывая, что бoльшая часть еврооблигаций уже замещена, - указывает эксперт. - По нашей оценке, объем "замещающих" бумаг к погашению в 2025 году достигает 3,9 млрд в долларовом эквиваленте. Еще $0,8 млрд составляют локальные инвалютные бумаги, которые, возможно, не будут полностью рефинансированы эмитентами, принимая во внимание высокий уровень процентных ставок внутри России".

Что касается купонных платежей, то они в 2025 году только по бумагам по внутреннем контуре (т.е. без учета евробондов) достигнут, по расчетам аналитика "Финама", 3,2 млрд в долларовом эквиваленте. При этом их бoльшая часть, скорее всего, будет реинвестирована обратно в рынок.

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