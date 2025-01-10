Вероятен возврат рынка акций к росту на следующей неделе - ПСБ

Вероятен возврат рынка акций к росту на следующей неделе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В четверг индекс Мосбиржи заметно снизился, потеряв к завершению вечерней сессии 2,6% и отступив к отметке 2765 пунктов, - констатирует эксперт. - Краткосрочные инвесторы в первый полноценный рабочий день активно фиксировали малообъемный рост котировок концовки декабря-начала января. Объем торгов ликвидными бумагами по итогам четверга превысил 117 млрд рублей - это, с одной стороны, максимум за 2 недели, с другой, в 1,5-2 раз ниже, чем на пике эйфории после заседания ЦБ 20 декабря."

В целом, на взгляд Локтюхова, рынок отчасти снял перегретость и сильно снизился. И хотя сегодня начнут торговаться без учета промежуточных дивидендов акции "Роснефти", инерция к откату в "фишках" в последний день недели, по мнению эксперта, заметно ослабнет и позволит индексу Мосбиржи удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов.

В целом потенциал развития снижения аналитик расценивает как ограниченный ввиду комфортной ситуации на рынке нефти и сохраняющихся позитивных экономических и геополитических ожиданий, и уже на следующей неделе рассчитывает на оживление спроса на российские "фишки" и возврат индекса Мосбиржи к росту.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.