Прогнозный диапазон для цены нефти на январь составляет $75-78/барр. Brent - SberCIB

Прогнозный диапазон для цены нефти на январь составляет $75-78 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"В декабре средняя цена Brent немного снизилась - до $73,4/барр., - отмечают эксперты в комментарии. - Рынок оценивал вероятность профицита в 2025 году и сдержанно реагировал на решение ОПЕК+ отложить увеличение нефтедобычи. В январе в центре внимания будет политика нового президента США. Ужесточение санкций и введение пошлин могут способствовать росту цен. Кроме того, котировки поддержит похолодание в Северное Америке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.