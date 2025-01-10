Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на фондовом рынке США в четверг, 9 января, не проводились - в стране был объявлен национальный день траура в связи с прощанием с 39-м американским президентом Джимми Картером.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу из-за оттока средств инвесторов из рисковых активов на фоне повышенной неопределенности в мировой экономике. Снижение спроса на акции компаний из развивающихся экономик также вызвано укреплением доллара и ростом доходности американских гособлигаций. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Японский Nikkei 225 упал на 0,9%. Значение южнокорейского Kospi снизилось на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 опускается 0,4%.

Ключевым для мировых рынков событием пятницы станет публикация данных по американскому рынку труда за декабрь. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 160 тыс. после подъема на 227 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,2%. Эта статистика может повлиять на ожидания в плане дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящий момент вероятность снижения ставки на предстоящем в январе заседании Федрезерва оценивается рынком лишь в 5%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу и могут завершить в плюсе третью неделю подряд. Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года. В то же время, опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,25 за баррель, что на 0,43% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1%, до $76,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени также на 0,43%, до $74,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,8%, до $73,92 за баррель.

"С одной стороны, давление на нефтяной рынок оказывают опасения по поводу ослабления глобального экономического роста, а также укрепление доллара США. С другой стороны, геополитические риски и снижение запасов оказывают серьезную поддержку ценам", - говорит главный рыночный аналитик XS.com Рания Гуле. Будущее движение рынка будет "в значительной мере зависеть от баланса этих факторов, поэтому инвесторам необходимо внимательно следить за событиями", включая шаги ОПЕК+ и Федеральной резервной системы, отмечает Гуле, слова которой приводит Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 6 раз относительно предыдущего торгового дня, который пришелся на официальный выходной день в России, и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,875 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,659 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 января снизился на 0,25% и составил 107,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,22%, опустившись до 978 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (-1,54%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,39%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,95%), а в лидерах повышения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (+1,11%), "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,42%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение 5-летних облигаций серии 002Р-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября, размещение проходило с 20 ноября. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 28,07% годовых.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) завершил размещение выпуска облигаций серии 003P-10 со сроком обращения 1 год и 1 месяц номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 89,49% займа на 4 млрд 474,575 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 17 декабря, сбор заявок прошел 12 декабря. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 22,5% годовых до погашения (доходность к погашению - 24,97% годовых).

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 40-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 9,88% годовых. Выпуски 37-й и 38-й серий объемом 20 млрд рублей каждый были размещены в мае 2015 года. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год плюс 1%.