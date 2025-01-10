.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре выросло на 3,7%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 3,7% после повышения на 4,8% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с ожиданиями экономистов, ожидавших повышение показателя на 3,8%. За 11 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,3%
 
Экономика-2025: замедление на фоне охлаждения кредитования из-за жесткой ДКП
Основными вызовами для экономики в прошедшем году стали волатильность рубля, высокая ключевая ставка и ускоряющаяся инфляция. В то же время темпы роста ВВП за 11 месяцев, по оценке Минэка, составили 4%, а по итогам года динамика будет на уровне...
 
Ведомства спасают свои субсидии от ограничений Минфина
После решения властей о пересмотре правил участия бюджета в поддержке отраслей ради борьбы с инфляцией министерства стремятся вывести "отраслевые" субсидии из-под единых ограничений, пишет "Коммерсантъ". Проекты поправок об особых условиях...
 
МФО: новых стало больше, старые ликвидируются по-прежнему
Согласно сообщениям Банка России, в 2024 году из реестра МФО было исключено 210 компаний против 204 годом ранее. При этом число новых включений в реестр МФО в 2024 году оказалось на 53% выше, чем в 2023-м: 112 против 73. Всего, по данным ЦБ на 8...
 
10 января 2025 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на фондовом рынке США в четверг, 9 января, не проводились - в стране был объявлен национальный день траура в связи с прощанием с 39-м американским президентом Джимми Картером.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу из-за оттока средств инвесторов из рисковых активов на фоне повышенной неопределенности в мировой экономике. Снижение спроса на акции компаний из развивающихся экономик также вызвано укреплением доллара и ростом доходности американских гособлигаций. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Японский Nikkei 225 упал на 0,9%. Значение южнокорейского Kospi снизилось на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 опускается 0,4%.

Ключевым для мировых рынков событием пятницы станет публикация данных по американскому рынку труда за декабрь. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 160 тыс. после подъема на 227 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,2%. Эта статистика может повлиять на ожидания в плане дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящий момент вероятность снижения ставки на предстоящем в январе заседании Федрезерва оценивается рынком лишь в 5%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу и могут завершить в плюсе третью неделю подряд. Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года. В то же время, опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,25 за баррель, что на 0,43% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1%, до $76,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени также на 0,43%, до $74,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,8%, до $73,92 за баррель.

"С одной стороны, давление на нефтяной рынок оказывают опасения по поводу ослабления глобального экономического роста, а также укрепление доллара США. С другой стороны, геополитические риски и снижение запасов оказывают серьезную поддержку ценам", - говорит главный рыночный аналитик XS.com Рания Гуле. Будущее движение рынка будет "в значительной мере зависеть от баланса этих факторов, поэтому инвесторам необходимо внимательно следить за событиями", включая шаги ОПЕК+ и Федеральной резервной системы, отмечает Гуле, слова которой приводит Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 6 раз относительно предыдущего торгового дня, который пришелся на официальный выходной день в России, и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,875 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,659 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 января снизился на 0,25% и составил 107,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,22%, опустившись до 978 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (-1,54%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,39%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,95%), а в лидерах повышения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (+1,11%), "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,42%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение 5-летних облигаций серии 002Р-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября, размещение проходило с 20 ноября. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 28,07% годовых.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) завершил размещение выпуска облигаций серии 003P-10 со сроком обращения 1 год и 1 месяц номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 89,49% займа на 4 млрд 474,575 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 17 декабря, сбор заявок прошел 12 декабря. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 22,5% годовых до погашения (доходность к погашению - 24,97% годовых).

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 40-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 9,88% годовых. Выпуски 37-й и 38-й серий объемом 20 млрд рублей каждый были размещены в мае 2015 года. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год плюс 1%.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 января 2025 года 20:23
Рынок акций РФ начал новый год с локальной коррекции, но далее подрос на ожиданиях встречи глав США и РФ
Рынок акций РФ в начале первой декады января скорректировался вниз после декабрьского ралли "имени ЦБ" на решении регулятора 20 декабря не менять ключевую ставку (21% годовых) и умеренно "ястребиного" сигнала о дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако далее рост возобновился на слухах в СМИ о готовящейся встрече глав США и России после инаугурации президента США Дональда Трампа. Индекс МосБиржи, опускавшийся ниже 2750 пунктов, отскочил выше 2820 пунктов.    читать дальше
.
10 января 2025 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2820п по индексу МосБиржи, несмотря на новые санкции США к РФ
Москва. 10 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос на сигналах о вероятной встрече глав США и России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, при этом инвесторы в целом нейтрально отреагировали на новый пакет антироссийских санкций США, затронувший энергетический сектор; поддержку рынку оказала выросшая нефть (мартовский фьючерс на Brent превысил $79 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2820 пунктов, лидировали в росте акции "Т-Технологий" (+5%) и ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+4,5%).    читать дальше
.
10 января 2025 года 19:31
Рубль в пятницу немного усилил темпы снижения в паре с юанем на фоне новых антироссийских санкций
Москва. 10 января. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал на фоне введения новых антироссийский санкций. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,72 руб., что на 14 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
10 января 2025 года 19:19
Цены евробондов РФ в конце декабря - начале января продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 10 января. Котировки российских еврооблигаций в конце декабря - начале января продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг немного расширились.    читать дальше
.
10 января 2025 года 18:45
Сохраняются предпосылки для роста рынка акций РФ на следующей неделе - "Велес Капитал"
Сохраняются предпосылки для роста рынка акций РФ на следующей неделе до 2900 пунктов индекса Мосбиржи и 900 пунктов индекса РТС, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе в целом сохраняет базу для развития восходящего движения...    читать дальше
.
10 января 2025 года 18:04
"Финам" повысил рейтинг акций CGN Power до "держать"
Аналитики "Финама" повысили рейтинг акций CGN Power с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD2,45 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,8% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "На фоне общего пессимизма на китайском фондовом рынке...    читать дальше
.
10 января 2025 года 17:06
АКБФ повысил прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа до 11815,43 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" с 9905,53 руб. до 11815,43 руб., что предполагает 68%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Продление соглашения ОПЕК+ в декабре 2024 года относительно сроков...    читать дальше
.
10 января 2025 года 16:23
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет тяготеть к росту в диапазон 2900-3000п на следующей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет тяготеть к росту в диапазон 2900-3000 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Российский рынок акций завершает первую постпраздничную неделю на позитивной ноте, - отмечают эксперты. - Несмотря на вчерашнюю весьма резкую просадку,...    читать дальше
.
10 января 2025 года 15:43
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Делимобиля" с целью 266,75 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с целью 266,75 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,7%, стоп-приказ: 194 рубля, говорится в комментарии...    читать дальше
.
10 января 2025 года 15:40
Рубль днем опускается в паре с юанем, несмотря на уверенный рост цен на нефть
Москва. 10 января. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль опускается, несмотря на уверенный рост цен на нефть, так как позитивная динамика на рынке энергоносителей обусловлена в том числе рисками введения новых санкций против российской нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,645 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
10 января 2025 года 14:50
S&P 500 будет торговаться в диапазоне 5860-5960п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5860-5960 пунктов в пятницу при среднем уровне волатильности и негативном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова. "Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют нейтральную динамику,...    читать дальше
.
10 января 2025 года 13:53
Дестабилизация потоков российской нефти может сократить предложение на мировом рынке - "БКС МИ"
Дестабилизация потоков российской нефти может в моменте частично сократить предложение на мировом рынке, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. "Нефть марки Brent завершает третью неделю подряд ростом. Ключевой фактор, оказывающий поддержку черному золоту, -...    читать дальше
.
10 января 2025 года 13:00
Вероятность продолжения роста цены золота сохраняется - "Финам"
Вероятность продолжения роста цены сохраняется, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Николая Дудченко. "На торговой сессии четверга цена на золото поднялась еще на 0,3% и закрылась на отметке $2678 за тройскую унцию. В настоящее время торги ведутся чуть выше закрытия...    читать дальше
.
10 января 2025 года 12:07
Сектор российских инвалютных облигаций имеет неплохие перспективы в 2025 году - "Финам"
Потенциальный дефицит нового предложения вкупе с купонными платежами окажут поддержку сектору российских инвалютных облигаций в 2025 году, полагает руководитель направления анализа долговых рынков инвесткомпании "Финам" Алексей Ковалев. "2024 год стал временем дальнейшего развития...    читать дальше
.
10 января 2025 года 11:46
Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", просела Роснефть после отсечки
Москва. 10 января. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне выросшей нефти (мартовский фьючерс на Brent поднялся до $77,6 за баррель), новых санкций Японии в отношении России и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи топчется вокруг 2780 пунктов, просели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,7%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2024 года.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.