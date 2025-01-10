Вероятная цель для индекса Мосбиржи на горизонте года - 3500п - БКС Экспресс

Вероятная цель для индекса Мосбиржи на горизонте года - 3500 пунктов без учета дивидендной компоненты, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи в четверг после позитивного старта ушел в глубокий откат - внутридневная амплитуда колебаний бенчмарка составила 90 пунктов, или более 3%, - констатирует аналитик. - На финише вечерней сессии - 2765 пунктов и -2,65% за сессию четверга. Объемы в основном были на продажу на фоне обострившейся геополитической повестки, но технически коррекция широкого рынка напрашивалась после мощного декабрьского ралли со дна года на +22% и выхода индекса Мосбиржи к расчетным 2900 пунктам".

Теперь, на взгляд эксперта, перекупленность снята. "Локальная поддержка находится в области 2730 пунктов, вероятность быстрого возврата бенчмарка выше 2800 пунктов высокая, - указывает Зельцер. - Фундаментально потенциал до таргетов лишь возрос - на горизонте 2025 года рассчитываем на 3500 пунктов, или +27%. И это без учета дивидендной компоненты. Долгосрочно инвестиционно привлекательно".

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