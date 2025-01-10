Рынки акций АТР завершают неделю в минусе, цены на нефть растут

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю в минусе. Цены на нефть повышаются, Brent торгуется на уровне $77,3 за баррель

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу из-за оттока средств инвесторов из рисковых активов на фоне повышенной неопределенности в мировой экономике.

Снижение спроса на акции развивающихся экономик также вызвано укреплением доллара и ростом доходности американских гособлигаций, пишет Financial Times.

Ключевым для мировых рынков событием пятницы станет публикация данных по американскому рынку труда за декабрь. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 160 тыс. после подъема на 227 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,2%.

Эта статистика может повлиять на ожидания в плане дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящий момент вероятность снижения ставки на предстоящем в январе заседании Федрезерва оценивается рынком лишь в 5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Список лидеров снижения в составе Hang Seng возглавляют бумаги страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: 2628), дешевеющие на 4,1%.

Рыночная стоимость другого страховщика, Ping An Insurance, опустилась на 3,5%, Lenovo Group - на 3,2%, Meituan (SPB: 3690) - на 2,5%, тогда как цена бумаг Semiconductor Manufacturing International подскочила на 5,9%, а акции Xiaomi (SPB: 1810) дорожают на 1%.

Японский Nikkei 225 опускается на 0,9%.

Как стало известно в пятницу, потребительские расходы в Японии в ноябре выросли на 0,4% в помесячном выражении и сократились на аналогичную величину в годовом. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предусматривал снижение первого показателя на 0,9%, второго - на 0,6%.

Лидерами снижения на бирже в Токио выступают акции Mitsui Mining & Smelting Co., опускающиеся в цене на 6,6%.

Цена бумаг Fast Retailing падает на 6,3% после того, как крупнейший розничный продавец одежды в Азии накануне отчитался о росте чистой прибыли и выручки в первом финкварале, однако данные о продажах в Китае разочаровали инвесторов.

Тем временем капитализация Seven & I Holdings Co. подскочила на 5,6% на заявлении топ-менеджмента японского ритейлера о том, что специальный комитет при совете директоров компании продолжает рассматривать предложения о покупке от канадской Alimentation Couche-Tard (ACT) и семьи основателя.

Значение южнокорейского индекса Kospi снизилось на 0,1%,

Стоимость акций Samsung Electronics опустилась на 1,1%, Hyundai Motor - выросла на 6,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%. При этом цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимается на 1% и 2,2% соответственно.

Цены на нефть повышаются в пятницу и могут завершить в плюсе третью неделю подряд.

Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года.

В то же время, опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $77,3 за баррель, что на $0,38 (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,76 (1%), до $76,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,38 (0,51%), до $74,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%), до $73,92 за баррель.

"С одной стороны, давление на нефтяной рынок оказывают опасения по поводу ослабления глобального экономического роста, а также укрепление доллара США. С другой стороны, геополитические риски и снижение запасов оказывают серьезную поддержку ценам", - говорит главный рыночный аналитик XS.com Рания Гуле.

Будущее движение рынка будет "в значительной мере зависеть от баланса этих факторов, поэтому инвесторам необходимо внимательно следить за событиями", включая шаги ОПЕК+ и Федеральной резервной системы, отмечает Гуле, слова которой приводит Market Watch.