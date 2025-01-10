Сохраняется риск ослабления юаня до 13,3 руб. в пятницу - БКС Экспресс

Сохраняется риск ослабления юаня до 13,3 рубля в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль в четверг снижался в моменте на 2%, а пара CNY/RUB взлетала под 13,78 руб./юань, но день в юане закрыт нейтрально - лишь +0,5% у 13,58, - напоминает аналитик. - Скачок волатильности после праздников на фоне постепенного возврата ликвидности на рынок - привычное дело. В моменте участники валютного рынка могли опасаться выхода ЦБ на открытый рынок в рамках бюджетного правила - с 9 января чистые объемы продажи инвалют возросли, что несколько придавило рубль. Как видим, никаких потрясений и длительного ослабления нацвалюты это не дало".

На взгляд эксперта, технически в паре CNY/RUB по-прежнему нисходящий тренд по пикам ноября-декабря и сохраняется риск скатывания юаня к 13,3 руб., а уход под важную поддержку откроет пространство для временного маневра вплоть под 13 руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.