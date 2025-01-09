Цена золота в январе, скорее всего, останется на уровне $2650/унц. - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research прогнозируют цену золота в январе на уровне $2650 за тройскую унцию, сообщается в комментарии.

"Цена золота в декабре была в диапазоне $2600-2700/унц., сейчас она остается на равновесном уровне - $2650/унц., - пишут эксперты инвестбанка. - Рынок ждет деталей внешней политики Трампа. Мы прогнозируем, что в январе цена драгметалла останется на прежнем уровне. Но при росте геополитического напряжения она может преодолеть отметку в $2700/унц.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.