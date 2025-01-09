Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 3900 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3900 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Георгия Ващенко.

"X5 продолжает демонстрировать высокие темпы роста относительно сектора, - отмечает эксперт. - В частности, сопоставимые продажи компании увеличились на на 14% г/г, а выручка поднялась на 23% г/г. При этом эмитент недооценен к аналогам: например, его текущий мультипликатор Р/Е ниже 7, а EV|EBITDA около 4. Что касается спекуляций по поводу дивиденда ретейлера, то, на мой взгляд, они преждевременны. Я полагаю, что компания будет выплачивать дивиденд не ранее второй половины текущего года, поскольку в условиях высокой стоимости заемных средств бизнесы будут экономить на распределении прибыли между акционерами, и это станет общим трендом. К тому же чистый долг Х5 составляет почти 200 млрд рублей".

Тем не менее Ващенко считает акции ИКС 5 интересной инвестиционной идеей, но рекомендует инвесторам помнить о повышенном налоге.

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