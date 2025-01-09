Акции МДМГ и "Озон Фармацевтики" остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Альфа-Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МДМГ) и ПАО "Озон Фармацевтика" остаются привлекательными для долгосрочных покупок после роста в период новогодних каникул, говорится в комментарии старшего инвестиционного аналитика "Альфа-Инвестиций" Игоря Галактионова.

"В период новогодних каникул индекс Мосбиржи вырос всего на 2%, а вот акции компаний, связанных с медициной, резко подскочили в цене, некоторые сразу на десятки процентов, - отмечает эксперт. - Бумаги компании "Озон Фармацевтика" на пике прибавляли более 55%. Акции "Фармсинтеза" в том же периоде росли на 40%, "Генетико" - на 34%, "ПРОМОМЕДа" - на 26%. В среду, 8 января, ралли в секторе замедлилось, отдельные акции даже скорректировались, но в среднем динамика за каникулы всё равно выдающаяся".

Аналитик выделил три ключевых причины, совпадение которых спровоцировало ралли в секторе:

- позитивный сентимент на рынке в целом;

- "тонкий" рынок в период каникул;

- тревожные новости из Китая о новом вирусе.

"Какие акции всё же можно рассмотреть для покупки? Интересно выглядят фундаментально сильные бумаги, которые даже после роста остаются не слишком дорогими по мультипликаторам, - указывает Галактионов. - Акции МДМГ выросли всего на 7%. При этом компания растущая, без долга и стабильно прибыльная, что позволяет ей платить достаточно щедрые дивиденды. Мы не ждем, что среднесрочно акции значимо опередят рынок, но для долгосрочных инвестиций текущие котировки выглядят интересно. Акции могут занять достойное место в диверсифицированном портфеле в качестве представителя сектора".

Аналитик с оптимизмом смотрит на перспективы компании "Озон Фармацевтика", однако ее бумаги выросли сильнее всех, и по текущим ценам покупка выглядит не слишком привлекательно. Если котировки опустятся чуть ниже, то приобретение этих бумаг тоже можно рассмотреть, считает Галактионов.

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