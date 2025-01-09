"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Магнита" на горизонте года с прогнозной стоимостью на уровне 5500 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Собрание акционеров по промежуточному дивиденду за 2024 год не состоялось. Об этом эмитент сообщил в субботу, 28 декабря 2024 года. Причина - отсутствие кворума. Других комментариев не было. Новость подтверждает риск корпоративного управления и низкую прогнозируемость дивидендов "Магнита". У нас нейтральный взгляд на двенадцать месяцев. Акции торгуются с мультипликатором 3,9х EV/EBITDA на базе нашего прогноза EBITDA за 2024 год, - указывают эксперты инвесткомпании.

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