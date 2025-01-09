Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Газпрома на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "покупать", сообщается в обзоре банка.

"Потерю транзита газа через Украину с 1 января мы стали рассматривать как базовый сценарий в конце декабря, после того как Президент РФ публично опроверг возможность этих поставок после 2024 года, - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - По нашему мнению, данный риск уже сказался на оценке "Газпрома" рынком. Что касается экспорта газа в Европу, объемы "Газпрома" должны снизиться с 50 млрд м3 в 2024 году до 39- 40 млрд м3 в 2025 году; дополнительные 4-5 млрд могут поставляться через Турцию, так что на примере Венгрии прекращение функционирования украинского маршрута роли не играет".

Остановка поставок 3 млрд м3 в Республику Молдова, по мнению экспертов, также не должна стать для "Газпрома" большой проблемой: этот объем учитывается в продажах "Газпрома" в страны бывшего СССР, в десять раз его превышающих. "Даже согласно нашему консервативному прогнозу цены на газ на хабе TTF ($400/тыс. м3 в 2025г), EBITDA "Газпрома" в наступившем году вырастет на 9% г/г до 3,2 трлн рублей за счет отмены "нашлепки" к газовому НДПИ в 0,6 трлн рублей, - указывают Бахтин и Мордовцев. - Мы подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям "Газпрома".

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