Рубль обладает потенциалом укрепления до 13 руб. за юань - "Алор Брокер"

Курс пары юань/рубль может пробить поддержку на уровне 13,5 руб. за юань и двинуться к цели в 13 руб. за юань в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Последние две сессии на валютном рынке наблюдалось уверенное укрепление рубля. В среду пара юань/рубль вновь уткнулась в техническую поддержку 13,5 руб. за юань, ждем ее пробоя и движения к следующей цели - 13 руб. за юань, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - В ближайшие дни приток валюты в страну должен увеличиться - экспортеры будут более активно продавать накопленную за новогодние каникулы выручку. В целом в январе можно прогнозировать слабое укрепление российской валюты из-за сезонного спада спроса на валюту со стороны импортеров. Традиционно они уменьшают активность в начале года в ожидании, когда торговые сети продадут остатки полученных под новогодние распродажи товаров".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.