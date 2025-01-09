Возможно преимущественно боковое движение индекса RGBI в ближайшие дни - ПСБ

Возможно преимущественно боковое движение индекса RGBI в ближайшие торговые сессии, при этом в январе-начале февраля высока вероятность умеренной технической коррекции котировок рублевых гособлигаций, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI за время постновогодних торговых сессий остался практически без изменений вблизи отметки 106 пунктов, констатирует эксперт.

В последние дни торгов 2024 года наблюдались активные покупки коротких и среднесрочных ОФЗ на фоне размещения ликвидности институциональными инвесторами (объем торгов по бумагам из индекса RGBI превышало 20 млрд руб.). В начале января доходности коротких госбумаг несколько скорректировались (+30-50 б.п. с начала года), тогда как спрос в среднесрочных и длинных ОФЗ сохранился (минус 20-50 б.п. по доходности).

"Ближайшие данные по инфляции с начала 2025 года будут опубликованы только через неделю (15 января), в результате чего в отсутствие ориентиров для инвесторов ожидаем преимущественно бокового движения индекса RGBI. Вместе с тем, на наш взгляд, в индекс госбумаг уже заложены чрезмерные позитивные ожидания, в результате чего в январе-начале февраля видим высокую вероятность умеренной технической коррекции котировок ОФЗ, - пишет Грицкевич в материале банка. - Стратегически это будет возможность для накопления позиции длинных ОФЗ и корпоративных бумаг с фиксированной ставкой в расчете на снижение геополитических рисков в 2025 году и начало цикла снижения ставки".

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