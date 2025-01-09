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09 января 2025 года 09:08

Нефть слабо дешевеет в четверг утром

Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq снизился в среду. Фондовые индексы стран АТР в четверг не показывают единой динамики. Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется у $76,1 за баррель.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в среду ростом, Nasdaq Composite снизился.

Трейдеры оценивали сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для внедрения масштабной программы импортных пошлин.

Протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и видят возможность замедления темпов снижения базовой процентной ставки. Участники заседания также отмечали повышенную неопределенность, связанную со скорым возвратом Трампа на пост президента США.

Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер считает, что Федрезерву следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики в этом году.

"Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным", - заявил Уоллер в ходе выступления на мероприятии ОЭСР в Париже в среду.

Уоллер согласен с мнением о том, что планируемые Трампом меры могут усилить инфляцию в США. Однако он считает, что "существенного и устойчивого" эффекта они иметь не будут.

Данные Минтруда США, обнародованные в среду, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с февраля. Показатель сократился на 10 тыс., до 201 тыс. с 211 тыс. неделей ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс., по данным Bloomberg.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones оказались бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+1,9%), Coca-Cola Co. (SPB: KO) (+1,4%), 3M Co. (SPB: MMM) (+1,3%), а также Walmart Inc. (SPB: WMT) (+1,1%).

Акции Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подешевели на 1,7% по итогам торгов. Крупнейшая нефтегазовая компания США предупредила, что снижение цен на нефть отрицательно сказалось на ее финансовых результатах в четвертом квартале 2024 года. Негативное влияние этого фактора на ее прибыль в октябре-декабре составило от $500 млн до $900 млн, говорится в документах, направленных ExxonMobil Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Стоимость бумаг сервиса заказа такси Lyft Inc. (SPB: LYFT) опустилась на 6,7%. Конкурирующая Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. сообщила в среду, что с этой весны станет эксклюзивным партнером авиакомпании Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. в США в сфере пассажирских перевозок и доставки еды. Семилетнее партнерство Lyft с Delta Air будет завершено.

Акции Uber подешевели на 1,9%, Delta Air - подорожали на 0,4%.

Капитализация поставщика оборудования для солнечной энергетики SolarEdge Technologies (SPB: SEDG) упала на 14,8%. Аналитики Citigroup рекомендовали инвесторам продавать акции компании, отметив ухудшение прогнозов для европейского рынка. В понедельник SolarEdge анонсировала четвертый за год раунд сокращения рабочих мест, в этот раз оно затронет 400 сотрудников компании.

Бумаги американской сети супермаркетов Albertsons Cos. подорожали на 0,8%. Скорректированная прибыль компании в третьем финквартале превысила прогнозы, однако выручка оказалась чуть слабее ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 106,84 пункта (0,25%) и составил 42635,2 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 9,2 пункта (0,16%) - до 5918,23 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 10,8 пункта (0,06%), составив 19478,88 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК опустился на 0,25%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся всего на 0,03%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении, сообщило статуправление. Инфляция в стране фиксируется по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с марта 2024 года.

Цены производителей (индекс PPI) снизились на 2,3% в годовом выражении после падения на 2,5% месяцем ранее.

Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Самое значительное снижение среди компонентов Hang Seng показывают акции производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) и выпускающей спортивные товары Li Ning, подешевевшие на 4,2% и 3,3% соответственно.

Цена бумаг интернет-компании Meituan (SPB: 3690) опустилась на 2,2%, девелопера Longfor Group - на 2,5%, интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 1,7% и 0,2% соответственно.

В то же время повышается стоимость чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. и производителя спортивных товаров Anta Sports Products - на 4,6%, производителя компьютеров Lenovo - на 3,6%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 3,7%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,1%.

Котировки бумаг Tencent (SPB: 700) поднимаются на 1,5%. Интернет-гигант днем ранее выкупил 4,05 млн своих акций на сумму свыше $193 млн, что стало максимальным дневным buyback.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК снизилось на 1,1%.

Размер средней заработной платы в Японии в ноябре уменьшился на 0,3% в годовом выражении. Показатель снизился по итогам четвертого месяца подряд. Это усилило сомнения трейдеров относительно того, что Банк Японии пойдет на повышение процентных ставок в ближайшее время.

В число лидеров падения входят акции транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha и Nippon Yusen K.K., потерявшие в цене 5,7% и 5,1% соответственно, а также автопроизводителей Mazda Motor, Mitsubishi Motors и Nissan Motor - 4,5%, 4,1% и 3,8% соответственно.

Между тем котировки акций производителя игровых консолей Nintendo выросли на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 0,2%.

Бумаги автомобильной Hyundai Motor дорожают на 0,7%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,9%.

В то же время цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 0,9%, генерирующей Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 1,2%, сталелитейной Posco - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился за день на 0,2%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,3%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - повысилась на 0,5%.

Нефть слабо дешевеет на торгах в четверг.

Трейдеры оценивают опубликованные накануне данные о запасах энергоносителей в США, а также обнародованный в четверг отчет по инфляции в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $76,11 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,89 (1,2%), до $76,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,14 (0,19%), до $73,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,93 (1,3%), до $73,32 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей - до 414,64 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 2,5 млн баррелей, до минимума с 2014 года.

Товарные запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 6,07 млн баррелей.

Между тем в Китае темпы инфляции в декабре замедлились до минимума с марта 2024 года, составив 0,1% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР (ГСУ). В помесячном выражении инфляция была нулевой.

Статданные показывают, что стимулы, реализуемые китайскими властями с целью поддержки спроса, пока не приносят плодов, отмечает Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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