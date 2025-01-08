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Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций X5
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08 января 2025 года 19:02
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций X5
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "X5" (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") с целевой ценой 3850 рублей за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста более 37% к цене закрытия апреля, сообщается в комментарии аналитиков. Завтра, 9 января, инвесторы вновь смогут совершать сделки с акциями компании. Эксперты "Т-Инвестиций" считают, что в первые дни цена акций "ИКС 5" может снижаться из-за значительного навеса акций, которые были приобретены в иностранном периметре с большим дисконтом. Тем не менее потенциальное снижение котировок, по их мнению, будет иметь временный характер и даст хорошую возможность долгосрочным инвесторам нарастить позиции в акциях ритейлера по привлекательным ценам. "X5" занимает лидерские позиции по операционным результатам в секторе продовольственного ритейла, - пишут эксперты. - С финансовой точки зрения у компании тоже все хорошо: выручка растет высокими темпами, рентабельность и маржинальность находятся на хороших уровнях, долговая нагрузка - одна из самых низких на российском рынке (коэффициент Чистый долг/EBITDA у ритейлера всего 0,1). Мы считаем, что компания продолжит показывать отличные результаты и в 2025 году, а также распределит долгожданные дивиденды между акционерами. По нашим расчетам, в течение года "X5" может выплатить дивиденды в размере 714 рублей на акцию (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет). Такая выплата принесет инвесторам около 25,5% дивидендной доходности к цене закрытия апреля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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