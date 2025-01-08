"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "X5" (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") с целевой ценой 3850 рублей за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста более 37% к цене закрытия апреля, сообщается в комментарии аналитиков.

Завтра, 9 января, инвесторы вновь смогут совершать сделки с акциями компании. Эксперты "Т-Инвестиций" считают, что в первые дни цена акций "ИКС 5" может снижаться из-за значительного навеса акций, которые были приобретены в иностранном периметре с большим дисконтом. Тем не менее потенциальное снижение котировок, по их мнению, будет иметь временный характер и даст хорошую возможность долгосрочным инвесторам нарастить позиции в акциях ритейлера по привлекательным ценам.

"X5" занимает лидерские позиции по операционным результатам в секторе продовольственного ритейла, - пишут эксперты. - С финансовой точки зрения у компании тоже все хорошо: выручка растет высокими темпами, рентабельность и маржинальность находятся на хороших уровнях, долговая нагрузка - одна из самых низких на российском рынке (коэффициент Чистый долг/EBITDA у ритейлера всего 0,1). Мы считаем, что компания продолжит показывать отличные результаты и в 2025 году, а также распределит долгожданные дивиденды между акционерами. По нашим расчетам, в течение года "X5" может выплатить дивиденды в размере 714 рублей на акцию (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет). Такая выплата принесет инвесторам около 25,5% дивидендной доходности к цене закрытия апреля".

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