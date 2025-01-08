Смягчение монетарной политики ФРС способствует росту цен на золото - Freedom Finance Global

Смягчение монетарной политики ФРС США способствует росту цен на золото, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"По предварительной оценке Мирового совета по золоту (WGC), в ноябре центробанки нарастили объемы своих золотовалютных резервов (ЗВР) на 53,4 тонны, - указывает эксперт. - В последние годы большинство мировых ЦБ активно покупают золото, чтобы застраховаться от повторения истории с заморозкой российских валютных счетов. Также растет спрос на драгметалл как на защитный актив, в том числе от инфляции. Кроме того, Индия и Китай традиционно являются крупнейшими мировыми импортерами золота, что в первую очередь связано с их культурными традициями".

Повышению цен на золото, на взгляд Чернова, способствует смягчение монетарной политики ФРС США. Аналитик прогнозирует продолжение реализации драйверов роста котировок драгметалла, актуальных для 2024 года, и в текущем году. "Деэскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и менее активное, чем изначально предполагалось, снижение ключевой ставки в США способны лишь замедлить восходящий тренд в ценах на золото, - отмечает эксперт. - Наш ориентир для них на текущий год - $3000 за тройскую унцию".

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