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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Т-Технологии" и "Ренессанс Страхование"- фавориты финсектора в 2025 году - Альфа-банк
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08 января 2025 года 16:51

"Т-Технологии" и "Ренессанс Страхование"- фавориты финсектора в 2025 году - Альфа-банк

"Т-Технологии" и ПАО "Группа "Ренессанс Страхование" - фавориты финансового сектора в 2025 году, говорится в инвестиционной стратегии Альфа-банка на текущий год.

"Т-Технологии" сохраняет статус нашего фаворита. Это самый быстрорастущий и высокорентабельный игрок среди публичных банков, который наименее уязвим с точки зрения процентного риска и кредитных рисков в корпоративном сегменте, - пишут аналитики. - По нашим оценкам, в 2025 году прибыль банка вырастет на 54% (ROE составит 31,7%). Мы считаем текущие уровни привлекательными для формирования позиций на средне- и долгосрочную перспективу".

Еще один фаворит на 2025 год - акции ПАО "Группа "Ренессанс Страхование". В текущем году эксперты ожидают роста прибыли группы в 2,5 раза - период высоких процентных ставок позволяет компании зафиксировать высокие доходности по инвестиционному портфелю. Текущие уровни котировок предполагают привлекательное соотношение потенциальной доходности и возможных рисков, на взгляд аналитиков.

"Сбербанк и банк "Санкт-Петербург" остаются главными дивидендными историями, - пишут стратеги. - Мы ожидаем, что Сбербанк в 2025 году удержит прибыль на уровне 2024 года в условиях замедления кредитования и роста стоимости риска. Тем не менее, акции Сбербанка торгуются на низких мультипликаторах, даже с учетом текущих высоких ставок, а дивидендная доходность составляет 15,5%. На прибыль банка может позитивно повлиять выделение части заблокированных активов. БСПБ - главный бенефициар высоких ставок; он сохранит возможности для генерации повышенной процентной маржи и ROE, как минимум, в течение 1П25, а дивидендная доходность составит 18- 20% годовых. В то же время, при существенном снижении процентных ставок устойчивый уровень ROE БСПБ будет существенно ниже текущих уровней, на наш взгляд".

Совкомбанк, в свою очередь, станет основным бенефициаром стабилизации и разворота ДКП - аналитики "Т-Инвестиций" подтверждают позитивный взгляд на бумагу на средне- и долгосрочную перспективу.

"Мы более осторожно оцениваем перспективы "Московской биржи" - положительный эффект от высоких процентных ставок нивелируется ростом расходов и потенциальным снижением клиентских остатков", - отмечается далее в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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