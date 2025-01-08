Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5830-5960п в среду - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5830-5960 пунктов на торгах в среду при среднем уровне волатильности и умеренно негативном балансе рисков, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Айдына Сейтжапбара.

Главным событием предстоящих торгов, на взгляд эксперта, станет публикация протоколов декабрьского заседания ФРС, которые будут содержать дополнительную информацию об оценке регулятором экономической ситуации, инфляционных ожиданий и параметров ДКП на средне- и долгосрочную перспективу.

Рынок акций останется под давлением, если доходности десятилетних трежерис продолжат расти, допускает аналитик. Тестирование годового максимума на отметке 4,74%, по его мнению, может стать важным психологическим испытанием для инвесторов. Помимо этого, состоится публикация статистики новых рабочих мест вне сельского хозяйства за декабрь от ADP (консенсус: 139 тыс., предыдущее значение: 146 тыс.) и числа первичных заявок на пособие по безработице.

"Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают нейтральную динамику, - констатирует Сейтжапбар. - Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном торгуются в красной зоне. Считаем, что макроданные не должны существенно повлиять на движение котировок, однако публикация протоколов ФРС может увеличить амплитуду колебаний к концу сессии. Прогнозируем средний уровень волатильности при умеренно негативном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5830-5960 пунктов (от -1,3% до +0,9% относительно уровня закрытия предыдущей сессии)".

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