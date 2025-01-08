Индекс Мосбиржи может достигнуть уровня 3300п с учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев - "Газпромбанк Инвестиции"

Индекс Мосбиржи может достигнуть уровня 3300 пунктов с учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"В конце декабря 2024 года индекс Московской биржи перевалил за 2700 пунктов на фоне неожиданного решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, - напоминают эксперты в комментарии. - Согласно нашим оценкам, на горизонте 12 месяцев индекс Мосбиржи с учетом дивидендов может достигнуть уровня 3300 пунктов, что предполагает апсайд 22,2% от текущего уровня, однако рост может быть не фронтальным".

На взгляд аналитиков сервиса, привлекательнее других в 2025 году будут выглядеть акции "Европлана", ПАО "Ренессанс страхование", Сбербанка, "Т-Технологий", "ЛУКОЙЛа", "Транснефти", "Полюса", "Промомеда", ПАО "Озон Фармацевтика", "МДМГ" и "Соллерса", а также "префы" "Россети Ленэнерго" и "Сургутнефтегаза".

"Финансовые организации первыми входят и первыми выходят из кризисов, наши фавориты - "Европлан" и "Ренессанс страхование". Страховые компании могут существенно увеличить прибыль при росте инвестиционного портфеля на фоне снижения ставки Банка России, а лизинговые - нарастить объем выдачи и, как следствие, размер чистой прибыли. Среди банков мы выделяем Сбербанк и "Т-Технологии". Первый вариант более консервативен и рассчитан на получение дивидендов, второй более агрессивен и предлагает инвестору более высокие темпы роста бизнеса", - пишут эксперты.

Из дивидендных они выделяют компании, чья прибыль устойчива, имеет потенциал к умеренному росту, а прогнозная дивидендная доходность выше 15%, и отдают предпочтение "ЛУКОЙЛу", "Транснефти" и привилегированным акциям "Ленэнерго". Бизнесы оценены от 2 до 4 прибылей текущего года, не имеют долга, располагают запасом денег на балансе и устойчивы к высокой ставке ЦБ, подчеркивается в комментарии.

В качестве защитных историй, на взгляд стратегов сервиса, выступают акции "Полюса", имеющего потенциал удвоения бизнеса на горизонте 5-6 лет, и "префы" "Сургутнефтегаза" - традиционного инструмента хеджирования ослабления рубля на фоне накопленной кубышки.

"Промомед" и "Озон Фармацевтика" - это долгосрочные инвестиции в импортозамещение и выпуск российских препаратов к 2027-2028 годам для людей с агрессивным риск-портфелем, - отмечают далее аналитики "Газпромбанк Инвестиций". - "Мать и Дитя" ("МДМГ") - оптимальная история с умеренным ростом бизнеса и высокой дивидендной доходностью более 14%. "Соллерс" выступает бенефициаром импортозамещения легких коммерческих автомобилей. Кроме того, компания производит пикапы, а в будущем намерена наладить производство автобусов и минивэнов".

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