Индекс Мосбиржи может до конца января проверить на прочность сопротивление в области 2900п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может до конца января проверить на прочность сопротивление в области 2900 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Рынок акций продолжает консолидироваться в первые дни наступившего года, - пишут эксперты. - Слабая динамика фондовых индексов сочетается с невысокой активностью инвесторов на фоне официальных каникул. На рынке продолжается ротация между секторами. Опережающую динамику вновь показали акции представителей потребительского сектора, прежде всего, фармацевтических компаний, в то время как под давлением оказались акции строительных компаний и нефтяного сектор".

По мнению аналитиков, наблюдаемая стабилизация на рынке облигаций и сокращение спреда доходности облигаций по сравнению с пиковыми значениями ноября в сочетании с позитивной динамикой на нефтяном рынке формируют благоприятные предпосылки для возобновления восходящей динамики фондовых индексов по мере возвращения инвесторов на рынок после каникул. На этом фоне индекс Мосбиржи может еще до конца января проверить на прочность сопротивление в области 2900 пунктов, полагают стратеги инвесткомпании.

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